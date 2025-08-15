Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына

Кратко:
- О чем сообщила Елена Шоптенко
- Что сказал ей украинский специалист
Украинская известная танцовщица и хореограф Елена Шоптенко раскрыла некоторые детали относительно состояния здоровья своего сына.
В интервью Славе Демину Шоптенко рассказала, что ее сын прошел определенное тестирование в Австрии, где ее сыну поставили высокий уровень İQ. Между тем, вместе с хорошими новостями, врачи также диагностировали смешанное расстройство поведения и эмоций.
По словам Шоптенко, в Украине такие поведенческие особенности считаются нормой, а вот в Австрии - нет.
Однако украинский специалист, которого хореограф нашла благодаря личным рекомендациям, отклонений у мальчика не увидел.
"У ребенка было много изменений за это время. Это маленький ребенок, эмоционально ему нужно больше времени, чтобы эмоционально развиться и это нормально. Так очень часто бывает", — добавила Шоптенко.
О персоне: Елена Шоптенко
Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
