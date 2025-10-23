Путинистку Гузееву проверяет полиция: грозит 10 лет тюрьмы

Российская актриса может быть привлечена к ответственности за мошенничество.

Гузеевой грозит ответственность / Коллаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva

В чем обвиняют Гузееву

Что ей грозит

Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, была задержана полицией.

Телеведущую Ларису Гузееву проверяют полицейские Индонезии из-за скандала с элитными виллами на Бали. Как пишут российские пропагандисты, Гузеева рекламировала виллы в райском месте.

В деле также фигурируют застройщикСергей Домогацкий и его деловые партнёры. Всех их подозревают в обмане более чем 60 человек, планировавших приобрести дома на Бали, но в итоге оставшихся без средств и без жилья. Общий ущерб оценивается приблизительно в 31 миллиард рупий (около 2 млн долларов).

Гузеева попала в неприятности / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

Среди потерпевших оказалась Виктория Н. По её словам, после того как телеведущая прорекламировала проект в своем Инстаграме, женщина вложила 200 тысяч долларов в строительство дома через компанию Домогацкого.

Девелопер уверял, что создаст "жизнь мечты" на острове, но вскоре исчез, забрав деньги инвесторов. Позже выяснилось, что он инсценировал собственное похищение, избиение и вымогательство, чтобы скрыться от кредиторов и вкладчиков.

Гузеева, которая рекламировала проект, не давала комментариев по поводу скандала и отказывалась отвечать на вопросы журналистов. По словам юристов, если выяснится, что Гузеева знала о мошенническом характере проекта, но всё же согласилась участвовать в его рекламе, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Она также может быть привлечена к ответственности за введение публики в заблуждение.

Напомним, ранее Главред писал, что Ларису Гузееву заметили в МВДизраильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".

Ранее также телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.

О персоне: Лариса Гузеева Лариса Гузеева - советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ. Член общественной организации "Союз кинематографистов России". Поддержала военное вторжение России в Украину.

