Путинистку Гузееву проверяет полиция: грозит 10 лет тюрьмы

Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, была задержана полицией.
Телеведущую Ларису Гузееву проверяют полицейские Индонезии из-за скандала с элитными виллами на Бали. Как пишут российские пропагандисты, Гузеева рекламировала виллы в райском месте.
В деле также фигурируют застройщикСергей Домогацкий и его деловые партнёры. Всех их подозревают в обмане более чем 60 человек, планировавших приобрести дома на Бали, но в итоге оставшихся без средств и без жилья. Общий ущерб оценивается приблизительно в 31 миллиард рупий (около 2 млн долларов).
Среди потерпевших оказалась Виктория Н. По её словам, после того как телеведущая прорекламировала проект в своем Инстаграме, женщина вложила 200 тысяч долларов в строительство дома через компанию Домогацкого.
Девелопер уверял, что создаст "жизнь мечты" на острове, но вскоре исчез, забрав деньги инвесторов. Позже выяснилось, что он инсценировал собственное похищение, избиение и вымогательство, чтобы скрыться от кредиторов и вкладчиков.
Гузеева, которая рекламировала проект, не давала комментариев по поводу скандала и отказывалась отвечать на вопросы журналистов. По словам юристов, если выяснится, что Гузеева знала о мошенническом характере проекта, но всё же согласилась участвовать в его рекламе, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
Она также может быть привлечена к ответственности за введение публики в заблуждение.
Напомним, ранее Главред писал, что Ларису Гузееву заметили в МВДизраильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".
Ранее также телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.
О персоне: Лариса Гузеева
Лариса Гузеева - советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ. Член общественной организации "Союз кинематографистов России". Поддержала военное вторжение России в Украину.
