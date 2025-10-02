Укр
Читать на украинском
"Набросились на меня" известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

Кристина Трохимчук
2 октября 2025, 16:48
Певица Мария Бурмака рассказала об отношениях с Ириной Билык.
Мария Бурмака, Ирина Билык
Мария Бурмака и Ирина Билык столкнулись с испытанием в отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Бурмака, Ирина Билык

Вы узнаете:

  • В каких отношениях Ирина Билык и Мария Бурмака
  • Какой неприятный эпизод случился в дружбе певиц

Украинские певицы Ирина Билык и Мария Бурмака связаны давними отношениями. В интервью изданию "Гордон" Бурмака вспомнила неприятный эпизод, который едва не обернулся для нее личными неприятностями.

Мария Бурмака вспомнила ситуацию, когда ей пришлось встать на защиту коллеги после ее неудачной фразы в одном из эфиров. По словам артистки, тогда Билык подверглась острой критике, и она не смогла остаться в стороне.

"Когда еще до войны Ира сказала, как по мне, какую-то там не очень умную вещь в одном эфире и на нее все набросились, я ее защитила, а потом набросились на меня. Наверное, дружбой в таком понимании, что спина к спине, - то это назвать нельзя. Но этот путь - это очень серьезная вещь", - поделилась Бурмака.

Мария Бурмака, Ирина Билык
Мария Бурмака и Ирина Билык имеют давнюю историю дружбы / фото: instagram.com, Мария Бурмака

При этом певица признается, что их с Билык отношения нельзя назвать близкой дружбой в классическом понимании, однако они поддерживают теплые отношения.

"Мне кажется, что если кто-то захочет написать на нашем примере роман, то это будет интересно. Потому что мы одного возраста, мы вместе были на первой "Червоной руте", наши пути были разные, разный был репертуар, разный был подход, разный был шоу-бизнес, разные были позиции. Но мы все равно люди одного поколения и все равно очень тепло обнимаемся при встрече", - пояснила она.

Ирина Билык
Ирина Билык предложила Бурмаке сотрудничество / фото: instagram.com, Ирина Билык

Бурмака также добавила, что в будущем они с Билык не исключают творческого сотрудничества. Она хочет записать с Ириной дуэтную песню.

"Это не будет песня о любви. Недавно был концерт памяти Николая Мозгового. Мы виделись, Ира говорит: "А ты не хочешь мне написать какую-то песню?" И я говорю: "Почему бы и нет, возможно". Но это такие какие-то гипотетические моменты и просто на уровне идей", - отметила певица.

'Набросились на меня' известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский певец El Кравчук поделился в своем Instagram архивным снимком из юности, на котором позировал вместе с Ириной Билык и Андреем Данилко. Редкое фото вызвало волну ностальгии среди поклонников.

Также Ирина Билык побывала в гостях у Павла Зиброва, где артист сделал ей неожиданное и довольно пикантное признание. В видео, которое появилось в соцсетях, певец заявил, что планирует отправиться с Билык в "интересное путешествие" и намекнул на "интимную встречу".

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (особенно в 90-е), любви к перевоплощениям и огромного влияния на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и другие.

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится к 15 октября

08:51

Гороскоп Таро на сегодня 3 октября: Ракам - услышать себя, Водолеям - силы

08:32

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написанамнение

