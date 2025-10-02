'Набросились на меня' известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

Певица Мария Бурмака рассказала об отношениях с Ириной Билык.

Украинские певицы Ирина Билык и Мария Бурмака связаны давними отношениями. В интервью изданию "Гордон" Бурмака вспомнила неприятный эпизод, который едва не обернулся для нее личными неприятностями.

Мария Бурмака вспомнила ситуацию, когда ей пришлось встать на защиту коллеги после ее неудачной фразы в одном из эфиров. По словам артистки, тогда Билык подверглась острой критике, и она не смогла остаться в стороне.

"Когда еще до войны Ира сказала, как по мне, какую-то там не очень умную вещь в одном эфире и на нее все набросились, я ее защитила, а потом набросились на меня. Наверное, дружбой в таком понимании, что спина к спине, - то это назвать нельзя. Но этот путь - это очень серьезная вещь", - поделилась Бурмака.

При этом певица признается, что их с Билык отношения нельзя назвать близкой дружбой в классическом понимании, однако они поддерживают теплые отношения.

"Мне кажется, что если кто-то захочет написать на нашем примере роман, то это будет интересно. Потому что мы одного возраста, мы вместе были на первой "Червоной руте", наши пути были разные, разный был репертуар, разный был подход, разный был шоу-бизнес, разные были позиции. Но мы все равно люди одного поколения и все равно очень тепло обнимаемся при встрече", - пояснила она.

Бурмака также добавила, что в будущем они с Билык не исключают творческого сотрудничества. Она хочет записать с Ириной дуэтную песню.

"Это не будет песня о любви. Недавно был концерт памяти Николая Мозгового. Мы виделись, Ира говорит: "А ты не хочешь мне написать какую-то песню?" И я говорю: "Почему бы и нет, возможно". Но это такие какие-то гипотетические моменты и просто на уровне идей", - отметила певица.

