Лишили собственного имени: Максима Галкина решили беспрецедентно наказать в РФ

Кристина Трохимчук
2 октября 2025, 11:38
Имя Максима Галкина в РФ могут отобрать.
Максим Галкин
Максима Галкина ждут проблемы с использованием имени в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин не сможет использовать свое имя в РФ
  • Как это объяснили в террористической России

Российский юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, который поддержал Украину после террористического вторжения РФ, столкнулся с новыми преследованиями за свою политическую позицию. РосСМИ сообщают, что в Роспатент поступило ходатайство о прекращении правовой защиты товарного знака "Максим Галкин".

Если ведомство примет положительное решение, Максим Галкин потеряет право единолично распоряжаться своим именем в коммерческих целях, что может повлечь серьезные последствия для его деятельности.

Максим Галкин
Максим Галкин не сможет вести коммерческую деятельность в РФ / фото: instagram.com, Максим Галкин

В случае отмены регистрации "любое третье лицо сможет оформить этот знак на себя и фактически запретить прежнему обладателю пользоваться им на территории РФ". Это означает, что артист рискует полностью лишиться прав на использование собственного имени в рамках коммерческих проектов.

Известно, что регистрация ИП Максима Галкина была аннулирована ещё 18 января 2023 года. Комментируя ситуацию, инициатор обращения в Роспатент и глава "Первой патентной компании" Анатолий Аронов подчеркнул, что подобные шаги открывают дорогу другим лицам к владению брендом, ранее закрепленным за артистом.

Максим Галкин
Максиму Галкину запретят использовать свое имя в коммерческих целях / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Зачем нужен этот товарный знак, если им все равно уже некому пользоваться? Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало", — заявил Ааронов.

Таким образом, судьба товарного знака "Максим Галкин" сейчас зависит от решения Роспатента, которое определит, сможет ли шоумен и дальше контролировать использование своего имени в России. Террористическая РФ продолжает преследовать людей, которые поддержали жертву ее агрессии.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что российский артист Максим Галкин, открыто поддерживающий Украину после полномасштабного вторжения РФ, появился на публике без кольца. Сам комик не стал скрывать причины и объяснил все в своих соцсетях.

Также Максим Галкин, неоднократно осуждавший российскую агрессию против Украины, продемонстрировал новый стиль с обновленной стрижкой и ярким образом. Поклонницы высоко оценили его изменения, отметив, что ему подходят как прическа, так и подобранные аксессуары.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

