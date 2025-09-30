Укр
Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Кристина Трохимчук
30 сентября 2025, 10:09
97
Муж Аллы Пугачевой прокомментировал свое решение.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин, Алла Пугачева - куда пропало обручальное кольцо / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин появился без обручального кольца
  • Что произошло в семье Пугачевой

Российский артист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического нападения РФ, был замечен без обручального кольца. Галкин не стал утаивать от поклонников причину и поделился ею в своих соцсетях.

Как сообщил Максим, ему пришлось избавиться от символа брака с Аллой Пугачевой из-за травмы. Ранее юморист попал в страшную аварию: его сбила машина. Галкин ехал на велосипеде в Юрмале соблюдая правила дорожного движения, но не избежал ДТП с водителем на "Фольксвагене". О происшествии тогда рассказала журналистка Божена Рынска.

видео дня
Максим Галкин
Максим Галкин попал в ДТП / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Он ехал на велосипеде по проспекту Видус — тишайшая улица в Юрмале. Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Женщина на старом "Фольксвагене" вылетела на Максима даже не притормозив", — рассказала она.

Максим Галкин
Максим Галкин получил травму / фото: instagram.com, Максим Галкин

Максим Галкин до сих пор борется с последствиями этого события. Он пояснил, что его до сих пор мучают отеки, из-за которых носить обручальное кольцо невозможно.

"После аварии всё ещё не сходит отек — пока не получается", — объяснил Галкин.

Максим Галкин - личная жизнь

Максим Галкин счастлив в браке с легендарной певицей Аллой Пугачевой. Их свадьба состоялась в 2011 году и стала одной из самых ярких событий шоу-бизнеса. Супруги воспитывают двойняшек — Елизавету и Гарри, которые появились на свет благодаря суррогатной матери. Несмотря на большую разницу в возрасте, Галкин и Пугачева на протяжении многих лет остаются одной из самых крепких и обсуждаемых пар.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин появился в новом образе и с новой стрижкой, которая вызвала восхищение поклонников. Галкин отреагировал на комплимент фаната из Украины и ответил на украинском языке.

Также Максим Галкин оказался в долгах. В московский суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей из российского юмориста за дом-замок в деревне Грязь. Речь идет о почти 4000 долларов. Пока юморист никак не отреагировал на новости.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
