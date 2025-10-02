Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

Светлана Павелецкая высказалась о родительских обязанностях в ее отношениях с деятелем.

Дмитрий Кулеба личная жизнь - Светлана Павелецкая высказалась о детях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая не хотят заводить общих детей

Издательница рассказала, почему они пришли к такому решению

Бывший министр МИД Украины Дмитрий Кулеба и издательница Светлана Павелецкая живут в фактическом браке. О своих отношениях пара заговорила публично весной 2023 года.

У деятеля двое детей от предыдущих отношений - сын Егор (2006) и дочь Любовь (2011). Его спутница также воспитывает сына Александра. О том, чтобы узаконить свои отношения, пара пока не задумывается.

Что же касается совместных детей, то тут у Кулебы и Павелецкой вопрос был решен еще в начале их романа: у каждого из них уже есть родительские обязанности, и заводить общее потомство они не планируют.

Об этом Светлана рассказала в беседе с Люкс ФМ. "Мы встретились с Дмитрием, когда уже были взрослыми зрелыми людьми. У нас трое замечательных детей на двоих: мой сын и дочь с сыном Дмитрия. Думаю, что все родительские функции каждый из нас выполнил сполна. Мы не хотим больше детей. И не хотели их на момент, когда встретились. Мы наслаждаемся друг другом и родительской работой, которая была выполнена до", - рассказала бизнесвумен.

Дмитрий Кулеба личная жизнь - Светлана Павелецкая высказалась о детях / Скриншот YouTube

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

