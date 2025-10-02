Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

Кратко:
- Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая не хотят заводить общих детей
- Издательница рассказала, почему они пришли к такому решению
Бывший министр МИД Украины Дмитрий Кулеба и издательница Светлана Павелецкая живут в фактическом браке. О своих отношениях пара заговорила публично весной 2023 года.
У деятеля двое детей от предыдущих отношений - сын Егор (2006) и дочь Любовь (2011). Его спутница также воспитывает сына Александра. О том, чтобы узаконить свои отношения, пара пока не задумывается.
Что же касается совместных детей, то тут у Кулебы и Павелецкой вопрос был решен еще в начале их романа: у каждого из них уже есть родительские обязанности, и заводить общее потомство они не планируют.
Об этом Светлана рассказала в беседе с Люкс ФМ. "Мы встретились с Дмитрием, когда уже были взрослыми зрелыми людьми. У нас трое замечательных детей на двоих: мой сын и дочь с сыном Дмитрия. Думаю, что все родительские функции каждый из нас выполнил сполна. Мы не хотим больше детей. И не хотели их на момент, когда встретились. Мы наслаждаемся друг другом и родительской работой, которая была выполнена до", - рассказала бизнесвумен.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что ведущий Єдиних новин мобилизовался. Вадим Карпяк объявил о своем решении в прямом эфире, а позже в социальных сетях раскрыл, где будет служить.
Также украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк рассказала о конкурентках в шоу-бизнесе. Она призналась, как соревновательный дух влияет на нее лично.
Читайте также:
- "Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами
- Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой
- "За 200 гривен в час": кто ухаживает за сыном Леси Никитюк на самом деле
О персоне: Дмитрий Кулеба
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред