"Брижит Бардо умерла": актриса эмоционально отреагировала на внезапное сообщение

В сети пошли слухи о кончине легендарной Брижит Бардо.

Сообщили о смерти Брижит Бардо / коллаж: Главред, фото: x.com/brigitte_bardot, imdb.com

В сети появилось сообщение о смерти Брижит Бардо

Как отреагировала актриса

В сети распространились слухи о смерти легендарной французской актрисы Брижит Бардо, сообщает Daily Mail. Актриса, которая недавно перенесла тяжелую операцию, отреагировала на это сообщение лично в своем X.

Недавно французский инфлюенсер AQABABE распространил слухи о том, что Брижит Бардо якобы скончалась после продолжительной болезни, а ее семья уже готовится к похоронам.

"Согласно моей эксклюзивной информации, Брижит Бардо умерла. Ее гроб заказали в Сен-Поль-де-Жарра", — сообщил блогер.

Брижит Бардо перенесла операцию / фото: imdb.com

Позже все публикации были удалены, а сама Брижит Бардо прокомментировала свое состояние. Легендарная актриса эмоционально отреагировала на распространяемые слухи и успокоила фанатов. Она заявила, что чувствует себя хорошо и "еще не собирается умирать". Также Бардо резко высказалась в адрес блогера, назвав его дураком за распространение лжи.

"Я не знаю, какой дурак распространил фейковую новость о моей смерти, но знайте, что я в порядке и не намерена уходить из жизни. Кто имеет уши, тот пусть слушает", — написала она в своем Х.

Брижит Бардо вышла на связь / Скрин из видео: youtube.com

Брижит Бардо — состояние здоровья

Напомним, в начале месяца Брижит Бардо перенесла сложную операцию и несколько недель находилась под наблюдением врачей. После курса лечения актрису выписали из больницы, и сейчас она проходит восстановление дома.

Ранее Главред сообщал, что состояние здоровья легендарной французской актрисы Брижит Бардо неожиданно ухудшилось. 91-летнюю знаменитость пришлось госпитализировать. Актриса была вынуждена провести в больнице Сен-Жан в Тулоне последние три недели.

Также муж Брижит Бардо, адвокат Бернар д'Ормаль, с которым она состоит в браке с 1992 года, сообщил, что Брижит пережила своеобразный приступ. Сначала у нее затруднилось дыхание, потом и вовсе произошла остановка, из-за чего артистка потеряла сознание.

О персоне: Брижит Бардо Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка, сообщает Википедия.Секс-символ 1950-60-х, с начала 1970-х - активистка движения за права животных, основательница и председатель фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". В течение 21-летней карьеры сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен; номинантка премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии.

