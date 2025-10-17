Пережила сложную операцию: 91-летняя Брижит Бардо попала в больницу

Вы узнаете:
- Брижит Бардо попала в больницу
- Что случилось с актрисой
Состояние здоровья легендарной французской актрисы Брижит Бардо неожиданно ухудшилось. 91-летнюю знаменитость пришлось госпитализировать. Об этом пишет издание Nice-Matin.
По информации СМИ, актриса была вынуждена провести в больнице Сен-Жан в Тулоне последние три недели. Диагноз Бриджит не разглашают, однако известно, что из-за тяжелого заболевания ей пришлось пережить сложную операцию. Сейчас Бардо находится под наблюдением врачей.
Состояние здоровья Брижит Бардо давно вызывает беспокойство поклонников. Три года назад знаменитость уже попадала в больницу с диагнозом "острая дыхательная недостаточность". Вполне вероятно, что у актрисы произошел рецидив болезни.
Брижит Бардо сейчас - чем занимается актриса после окончания карьеры
Легенда французского кино Брижит Бардо после завершения актерской карьеры в 1973 году полностью посвятила себя защите животных. В 1986 году она основала "Фонд Брижит Бардо", который является ее главным призванием. В последнее время Бардо ведет уединенную жизнь на своей вилле в Сен-Тропе, но продолжает активную общественную деятельность: публикует открытые письма к политикам и знаменитостям, выступая против жестокого обращения с животными.
Ранее Главред сообщал, что муж Брижит Бардо, адвокат Бернар д'Ормаль, с которым она состоит в браке с 1992 года, сообщил, что Брижит пережила своеобразный приступ. Сначала у нее затруднилось дыхание, потом и вовсе произошла остановка, из-за чего артистка потеряла сознание.
Также легендарный гитарист и соучредитель рок-группы Kiss Дэниел "Эйс" Фрейли скончался в возрасте 74 лет. Семья музыканта подтвердила, что он умер из-за травм после серьезного падения. Они заверили, что окружили музыканта теплом и поддержкой в последние мгновения его жизни.
О персоне: Брижит Бардо
Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка, сообщает Википедия.Секс-символ 1950-60-х, с начала 1970-х - активистка движения за права животных, основательница и председатель фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". В течение 21-летней карьеры сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен; номинантка премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии.
