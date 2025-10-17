Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик

Кратко:
- Марина Бех-Романчук ждет ребенка
- Спортсменка показала, как адаптирует свой гардероб под беременность
В средине сентября украинская прыгунья Марина Бех-Романчук сообщила, что впервые станет мамой - она и ее супруг, пловец Михаил Романчук, готовятся к появлению первенца. Через пару недель родители узнали, что у них будет дочь.
Бех-Романчук в ожидании ребенка решила перебрать свой гардероб чтобы проверить, какие вещи она сможет носить во время беременности. Так появился оригинальный осенний лук, которым Марина поспешила поделиться в своем блоге в Instagram.
"Если хорошо покопаться в гардеробе, то можно найти вещи, которые подойдут на беременный животик. Сегодня чувствовала себя стильной беременной, даже сделала пару кадров", - похвасталась спортсменка.
Новый образ Марина Бех-Романчук собрала из черного платья-свитера, черного пальто, шоколадного шарфа, белых гольфов и высоких черных сапог.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Марию Бурмаку довели до слез в поезде. Певица столкнулась с поклонницами "русского мира", которых она пыталась образумить.
Также украинская певица Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях. Список у артистки получился достаточно обширным и неожиданно разнообразным.
Читайте также:
- "Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов
- Украинская певица рассказала, как ее парализовало
- 10-летнюю победительницу Нацотбора на Детское Евровидение-2025 захейтили в Сети
О персоне: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред