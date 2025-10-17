Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик

Бех-Романчук постепенно привыкает к новому статусу.

Марина Бех-Романчук беременна - как сейчас выглядит прыгунья / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук ждет ребенка

Спортсменка показала, как адаптирует свой гардероб под беременность

В средине сентября украинская прыгунья Марина Бех-Романчук сообщила, что впервые станет мамой - она и ее супруг, пловец Михаил Романчук, готовятся к появлению первенца. Через пару недель родители узнали, что у них будет дочь.

Бех-Романчук в ожидании ребенка решила перебрать свой гардероб чтобы проверить, какие вещи она сможет носить во время беременности. Так появился оригинальный осенний лук, которым Марина поспешила поделиться в своем блоге в Instagram.

"Если хорошо покопаться в гардеробе, то можно найти вещи, которые подойдут на беременный животик. Сегодня чувствовала себя стильной беременной, даже сделала пару кадров", - похвасталась спортсменка.

Новый образ Марина Бех-Романчук собрала из черного платья-свитера, черного пальто, шоколадного шарфа, белых гольфов и высоких черных сапог.

Марина Бех-Романчук беременна - как сейчас выглядит прыгунья / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук беременна - как сейчас выглядит прыгунья / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук беременна - как сейчас выглядит прыгунья / instagram.com/marynabekh

О персоне: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

