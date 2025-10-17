"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

Кратко:
- Янина Соколова рассказала о раке
- Как она проходила лечение
Украинская ведущая и журналистка Янина Соколова рассказала, что хоть и победила рак несколько лет назад, но до сих пор ощущает последствия заболевания.
В интервью РБК-Украина журналистка отметила, что в 2019 году прошла курс химио- и лучевой терапии, после чего у нее отсутствуют некоторые органы.
"Я не являюсь здоровым человеком из-за отсутствия нескольких органов, которые имеют свои функции в гормональной системе и системе кровоснабжения", —призналась Янина.
Кстати, диагноз она узнала случайно — результат анализа попал во вкладку "спам" на электронной почте, после чего и началось длительное лечение.
"Организм адаптировался, но рядом всегда куча таблеток. Это влияет не только на внешность, но и на внутреннее состояние", — добавила Соколова.
Смотрите видео интервью Янины Соколовой:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.
А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают различные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.
Вас может заинтересовать:
- На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке
- "Опуститься к такому": Ани Лорак публично опозорилась
- Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук
О персоне: Янина Соколова
Янина Соколова - украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно". Основательница проекта "Я, Нина" в помощь онкобольным, волонтер ООС, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред