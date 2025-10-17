Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

Элина Чигис
17 октября 2025, 04:30
162
Онкозаболевание серьезно повлияло на Янину Соколову.
Янина Соколова
Янина Соколова о болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Янина Соколова

Кратко:

  • Янина Соколова рассказала о раке
  • Как она проходила лечение

Украинская ведущая и журналистка Янина Соколова рассказала, что хоть и победила рак несколько лет назад, но до сих пор ощущает последствия заболевания.

видео дня

В интервью РБК-Украина журналистка отметила, что в 2019 году прошла курс химио- и лучевой терапии, после чего у нее отсутствуют некоторые органы.

"Я не являюсь здоровым человеком из-за отсутствия нескольких органов, которые имеют свои функции в гормональной системе и системе кровоснабжения", —призналась Янина.

Янина Соколова
Янина Соколова / фото: instagram.com, Янина Соколова

Кстати, диагноз она узнала случайно — результат анализа попал во вкладку "спам" на электронной почте, после чего и началось длительное лечение.

"Организм адаптировался, но рядом всегда куча таблеток. Это влияет не только на внешность, но и на внутреннее состояние", — добавила Соколова.

Смотрите видео интервью Янины Соколовой:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают различные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Янина Соколова

Янина Соколова - украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно". Основательница проекта "Я, Нина" в помощь онкобольным, волонтер ООС, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Янина Соколова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

08:36Украина
Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

08:21Мир
"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

07:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Китайский гороскоп на сегодня 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Китайский гороскоп на сегодня 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Последние новости

08:36

Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

08:21

Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

07:37

Ночные "прилеты" в Крыму и Донецке: горит нефтебаза и склады боеприпасовВидео

07:00

"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

06:10

Что на самом деле остановит войну?мнение

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с туристами за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 октября: Скорпионам - приятная работа, Ракам - срыв планов

05:09

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гущеВидео

04:30

"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

Реклама
04:16

Первая работа 5-летнего принца: как отреагировали принц Уильям и Кейт Миддлтон

03:30

Как готовить с фольгой в аэрогриле: лайфхаки и ошибки, которых стоит избегать

03:02

Как коты управляют вниманием хозяина без единого звука: специалисты раскрыли хитростьВидео

02:31

Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты

01:31

Ракетная интрига с новым поворотом: Трамп сделал заявление по "Tomahawk" для Украины

01:30

Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик

00:46

Что скрывает разговор Трампа и Путина: дойдут ли Tomahawk до Украины - Reuters

00:02

Двигатель можно очень быстро "убить": каких оборотов водителям следует избегать

16 октября, четверг
23:56

Пойдет ли Усик в политику: чемпион мира раскрыл планы после бокса

23:51

Сияющая кожа лица: что нужно съесть для красотыВидео

23:09

"Козырь" Зеленского: что может убедить Трампа предоставить необходимое оружие

Реклама
23:05

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждатьВидео

22:32

Как погладить вещи без утюга: рабочие лайфхаки

22:21

Россия переходит на новый формат мобилизации - что изменилосьВидео

22:16

Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

22:13

Может остаться без руки: путинистка Успенская нарушила режим после операции

22:12

Зимние или всесезонные шины: эксперты раскрыли, как они ведут себя на дороге

21:47

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

21:45

Футболист сборной Украины лайкал российский контент - детали громкого скандала

21:34

"Ты или тупая": известная ведущая набросилась на Настю КаменскихВидео

21:31

Тайна Арарата: что на самом деле строил Ной на горе

21:19

"Зимний депозит" для почвы: топ-3 сидерата, которые выполняют "работу под землей"Видео

20:56

Жена Виталия Козловского рассказала о проблемах с сыном: "Сна нет третью ночь"

20:51

Скрытая опасность из холодильника: какие продукты и когда нужно выкинутьВидео

20:41

Лысая Гора, Поле Теней, Чертов Лес: что скрывают самые жуткие места Украины

20:33

Полный разгром: бойцы "Азова" рассказали, как "филигранно" остановили наступление врагаВидео

20:27

Как по-украински сказать "достопримечательность" - правильный ответ знают единицыВидео

20:21

Трамп провел переговоры с Путиным - о чем договорились и что говорили об Украине

19:59

10-летнюю победительницу Нацотбора на Детское Евровидение-2025 захейтили в СетиВидео

19:49

Умный ход за минуту: секрет безопасности телефона, о котором мало кто знаетВидео

19:28

Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

Реклама
19:23

В Раде заинтриговали заявлением об ударах по Крымскому мосту - чего ждать

19:10

"Томагавки" для Украины: изменит ли новое оружие от Трампа ход войны?мнение

18:36

Луна влияет на сон сильнее, чем казалось - ученые выступили с предупреждением

18:31

Ушлый сантехник подсказал гениальный трюк: как платить меньше за отоплениеВидео

18:15

Трамп начал телефонный разговор с Путиным: первые подробности

18:14

Украинская певица рассказала, как ее парализовало

18:04

Лучшее кино с привкусом осени: 10 фильмов с особым настроениемВидео

17:53

Путин "даст заднюю" и уже поставил дедлайн: когда закончится война в Украине

17:31

Украина может пойти в реальное наступление, но все зависит от оружия США – Politico

17:29

"Я убью вас всех": русскоязычный мужчина напал на украинскую семью в ШвейцарииВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять