"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

Онкозаболевание серьезно повлияло на Янину Соколову.

Янина Соколова о болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Янина Соколова

Кратко:

Янина Соколова рассказала о раке

Как она проходила лечение

Украинская ведущая и журналистка Янина Соколова рассказала, что хоть и победила рак несколько лет назад, но до сих пор ощущает последствия заболевания.

В интервью РБК-Украина журналистка отметила, что в 2019 году прошла курс химио- и лучевой терапии, после чего у нее отсутствуют некоторые органы.

"Я не являюсь здоровым человеком из-за отсутствия нескольких органов, которые имеют свои функции в гормональной системе и системе кровоснабжения", —призналась Янина.

Янина Соколова / фото: instagram.com, Янина Соколова

Кстати, диагноз она узнала случайно — результат анализа попал во вкладку "спам" на электронной почте, после чего и началось длительное лечение.

"Организм адаптировался, но рядом всегда куча таблеток. Это влияет не только на внешность, но и на внутреннее состояние", — добавила Соколова.

Смотрите видео интервью Янины Соколовой:

О персоне: Янина Соколова Янина Соколова - украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно". Основательница проекта "Я, Нина" в помощь онкобольным, волонтер ООС, пишет Википедия.

