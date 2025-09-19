Вынужденное признание: Харчишин рассказал про отношения с Яниной Соколовой

Валерий Харчишин сообщил о расставании с Яниной Соколовой. Журналистка заговорила об измене.

Валерий Харчишин сообщил о расставании с Яниной Соколовой / Коллаж Главред, Facebook/Yanina Sokolova, Valeriy Kharchyshyn

Фронтмен украинской поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился неожиданным откровением относительно своих личных отношений с журналисткой и ведущей Яниной Соколовой.

Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Мы с Яниной Соколовой сознательно публично не объявляли об отношениях — у каждого были собственные дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности", - начал свой пост Харчишин.

По словам фронтмена группы, пара сознательно избрала молчание, ведь не хотели "подпитывать желтые заголовки". И вот теперь, артист решил сознаться в том, что роман таки был: "Молчание рождает сплетни, и в конце концов эти слухи начали мешать профессиональной деятельности. Именно так случилось и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюером растворился в заглавиях. Поэтому делаю это заявление во избежание манипуляций и предотвращения распространения недостоверной информации".

Он отметил, что довольно длительный период жизни, они с Яниной находились в отношениях. Сейчас, с согласия сторон, эти отношения были прекращены.

"Не хотелось именно таким образом объявлять об отношениях, более того — об их прекращении. Поэтому я перманентно намекал на свою откровенность в текстах, в частности, в песне "Оставляю дом" группы "Друга Ріка", которую считаю финальным аккордом этой истории", - добавляет он.

Валерий Харчишин поделился личным / Прес-служба

Кроме того, Харчишин просит с уважением относиться к заявлению и частной жизни, потому как эта тема "крайне тяжелая".

В свою очередь, Янина Соколова также опубликовала эмоциональный пост, в котором не называя имен, сообщила об измене со стороны мужчины.

Янина Соколова заговорила об измене / Фото Facebook/Yanina Sokolova

"Обычно это происходит у меня с женщинами. Наша женская природа эмоциональна, непредсказуема и импульсивна в эмоциях и поступках. Это субъективное мнение. Просто мой опыт таков. Но чтобы предал доверие мужчина, наверняка практика для меня не частая. По крайней мере, со мной такое впервые", - рассказывает она.

По словам Соколовой, за всю ее 40-летнюю жизнь, ее доверие изменил только один человек. "Обычно мое близкое и личное, и рабочее окружение - это любящие, надежные, порядочные люди. С большим чувством юмора и жизненной силой. В которых я уверена и на которых могу положиться. Которые всегда рядом, даже когда они находятся в 1000 км. Или сидя в окопе", - говорит Янина.

"В последние дни я думаю о том, что руководит людьми, когда они предают доверие тех, кого еще вчера любили. Как сногсшибательно становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести. И что ими руководит в этот момент, осознавая последствия для себя прежде всего. Почему эти люди вдруг врут. И как они спят ночью, зная, что причинили боль", - задает вопрос знаменитость.

Соколова также добавляет, что нельзя предавать доверие тех, кого любишь. "Единожды предав это доверие, со временем человек, которому вы изменили, перестанет верить в людей и в чувства, которые даются не каждому. Любите друг друга. Говорите друг с другом. Слушайте друг друга. Держите слово. Будьте опорой. В конце концов, зачем это все", - спрашивает журналистка.

