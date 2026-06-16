Социальное такси на Днепропетровщине: в каких городах доступен бесплатный сервис

Специально оборудованный транспорт обеспечивает комфортное передвижение людей с ограниченными возможностями.

https://glavred.info/ukraine/socialnoe-taksi-na-dnepropetrovshchine-v-kakih-gorodah-dostupen-besplatnyy-servis-10773404.html Ссылка скопирована

Заказать бесплатную доставку можно заранее / коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА

Кратко:

С начала года почти 800 человек воспользовались соцтакси

Услуга доступна в четырёх городах Днепропетровской области

Предусмотрены бесплатные поездки для сопровождающих

С начала 2026 года бесплатной услугой социального такси в Днепропетровской области воспользовались почти 800 человек. Сервис работает для людей с инвалидностью в Днепре, Кривом Роге, Каменском и Покрове.

Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, специализированный транспорт помогает пассажирам добраться до медицинских учреждений, банков, социальных служб и других организаций.

видео дня

"На социальном такси можно добраться до медицинских, банковских и социальных учреждений. Услуга предназначена для людей с инвалидностью. Средства на нее выделяются из местных бюджетов", — рассказала заместитель начальника Днепропетровской ОВА Елена Буряк.

Для перевозки используется специально оборудованный микроавтобус, который может одновременно перевозить до шести пассажиров или четырех человек в инвалидных креслах. Транспорт оснащен пандусом, электроподъемником, поручнями и местами для сопровождающих лиц.

Среди постоянных пользователей услуги — жительница Днепра Анастасия Обертун, которая передвигается на коляске из-за ДЦП. Она активно занимается организацией мероприятий для детей с инвалидностью, проводит мастер-классы и участвует в театральных постановках.

"Это большая помощь для меня и моих друзей, которые тоже имеют инвалидность. Это удобно, даёт свободу передвижения по городу, возможность жить полноценной жизнью даже с ограничениями по здоровью. И очень важно, что окружающая среда и транспорт адаптируются для маломобильных людей", — говорит Анастасия Обертун в комментарии"kamenskoe.city".

Водитель социального такси Владимир Капшар отмечает, что ежедневно выполняет несколько рейсов. Услуга предусматривает доставку пассажиров к месту назначения и возвращение домой после завершения дел.

"Возим людей на вокзалы, в банки, больницы, в социальные службы. Бывает так, что нужно наоборот довезти человека из какого-то места домой. Такое тоже делаем", — отметил мужчина.

Чтобы воспользоваться социальным такси, необходимо заранее подать заявку по телефону. Обычно заказы принимают за один-два дня до поездки, а для междугородних маршрутов — еще раньше. При необходимости у пользователей могут попросить предоставить документы, подтверждающие право на получение услуги.

Перевозки осуществляются бесплатно. Для пользователей предусмотрено до четырёх поездок в месяц в пределах города и до трёх поездок в год по территории области. Вместе с пассажиром могут бесплатно путешествовать двое сопровождающих.

Другие новости Днепропетровской области

Как писал Главред, в Днепре правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который использовал полицейскую форму для создания развлекательных видео.

Кроме того, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии, ракет и авиабомб. О последствиях вражеской атаки рассказал глава ОГА Александр Ганжа.

Напомним, что "Укрзализныця" вводит новые сезонные рейсы из Днепра в рамках обновленного летнего расписания движения пассажирских поездов. Уже с 28 июня пассажиры смогут воспользоваться новыми рейсами в Закарпатье и на черноморское побережье.

Читайте также:

Об источнике: Днепропетровская областная государственная администрация Днепропетровская областная государственная администрация (ДнепроОГА) — официальный веб-портал Днепропетровской областной государственной администрации и Днепропетровской областной военной администрации. На сайте публикуются официальные новости, сообщения о деятельности руководства области, информация о социальной политике, экономике, безопасности, гуманитарных программах, административных услугах и работе органов власти региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред