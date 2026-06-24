Жена Ткача раскрыла, как ей удалось сбросить 30 кг

Виктория Ткач сбросила 30 килограмм и рассказала, как ей это удалось.

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Виктория Ткач похудела на 30 килограмм / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Кратко:

Что рассказала жена артиста

Что ей приписывают

Жена известного комика Юрия Ткача Виктория раскрыла секрет своего ошеломительного похудения.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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По словам Виктории, которая похудела на целых 30 килограмм, ей приписывают операции и уколы специальных препаратов. Однако молодая женщина раскрыла правду о том, как ей удалось стать такой стройной.

Как жена Ткача выглядит сейчас / фото: instagram.com, Виктория Ткач

"Сейчас мне приписали уже все, что только можно: и живот я себе отрезала, и жир убирала… Сейчас я позволяю себе есть какую-то историю, однако я научилась контролировать себя, останавливаться в тот момент, когда понимаю, что организм насыщен, не переедать. Бывают ли у меня срывы? Бывает, что мне хочется ночью что-нибудь съесть, но это совсем другие объемы от того, что у меня было. Организм привыкает, желудок сокращается со временем", — честно рассказала Виктория.

Юрий и Виктория Ткач / Скриншот YouTube

Впрочем, молодая женщина говорит, что не все так идеально. По ее словам, ей предстоит много работы над своим телом. "Надо подкачать руки. Живот… Я себя оправдываю, что это кортизол, но тоже лишнее, что нужно еще подтянуть", — добавила она.

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О персоне: Юрий Ткач Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

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