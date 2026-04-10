Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам до осени: Зеленский сделал громкие заявления

До сентября будет тяжело. Президент рассказал о ситуации на фронте, переговорах и угрозах.

Буферная зона и новые атаки: Зеленский рассказал о планах РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official ​

Вы узнаете:

Когда могут состояться мирные переговоры

У Путина два сценария: в чем их суть

Какие города и области Украины находятся в зоне риска

Какой дедлайн по заключению мира у США

В пятницу, 10 апреля, во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений относительно ситуации на фронте, планах страны-асгрессора РФ и мирных переговорах.

Главред собрал главные тезисы главы государства.

Украину ждет сложный период до осени

Ближайшие месяцы будут непростыми для Украины как на поле боя, так и на политическом и дипломатическом уровнях. Этот период продлится до осени.

"Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны–лета будет непростым — и политически, и дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что у США есть собственный внутренний дедлайн. Поскольку с началом лета американцы "еще больше уйдут во внутренние процессы — в выборы".

"У них есть свой внутренний дедлайн — ориентировочно август", - подчеркнул Зеленский.

Президент предположил, что именно в этот период Россия может активизироваться.

Зеленский подчеркнул: важно, чтобы в этот период было достаточно давления на РФ.

"Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и в известном смысле победный саммит НАТО. Но это зависит от них – на что они реально готовы и ответственно ли относятся к тем угрозам, которые есть не против кого-то одного, а против всех", - сказал глава государства.

РФ нацелилась на ряд городов до конца апреля

Российское командование поставило задачу в краткие сроки захватить ключевые города Донецкой области. В частности, оккупанты хотят до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск.

"Это невозможно, но они уже не впервые ставят себе такие сроки", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такую оценку планов Кремля разделяют и партнеры Украины, в том числе британская разведка, которая также не видит у страны-агрессора ресурсов для выполнения этих задач.

При этом, несмотря на значительные потери, Россия продолжает наращивать численность войск за счет резервов.

"За месяц мы уничтожаем столько же, сколько они мобилизуют, но их группировка все равно растет", - подчеркнул Зеленский.

По его прогнозу, при благоприятных условиях армия РФ будет пытаться наступать, при ухудшении — усиливать атаки дронами, в том числе FPV.

РФ хочет создать "буферную зону", есть угроза для двух областей

Страна-агрессор РФ хочет расширить так называемую "буферную зону" не только на своей территории, но и вдоль всего белорусского направления. Под угрозой могут оказаться Черниговская и Сумская области Украины.

"Русские хотят буферную зону вдоль всей границы — и не только своей, но и Беларуси. А это также Черниговская и Сумская области. Тут ничего нового нет", - сказал Зеленский.

Что же касается Приднестровья — там угрозы сейчас нет.

"Честно говоря, на сегодня не вижу угрозы в Приднестровье. Угроза там, где есть скопление российских военных", - отметил глава государства.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявлял, что у оккупантов появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Впрочем, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что у России вряд ли получится реализовать эту идею. По его словам, военная группировка в Приднестровье слишком мала для проведения подобной операции.

У Путина есть два сценария

Президент Украины считает, что российская власть готовит непопулярные решения для своих граждан. Речь может идти как о завершении войны с Украиной, так и о ее эскалации и новой волне мобилизации.

"Зачем им закрывать Telegram? Думаю, чтобы принимать непопулярные решения. Это может быть либо завершение войны, либо, наоборот, ее эскалация. Тогда это еще большая мобилизация", - считает Зеленский.

Он не исключает, что в этот раз мобилизация в России может коснуться жителей крупнейших городов.

"Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт — и трупы обратно в Москву и Санкт-Петербург. То есть большие города, которые он раньше обходил мобилизацией, он больше не обойдет", - предположил Зеленский.

"Другая версия – не зная, какой будет реакция общества, готовиться к тому или иному окончанию войны. Они своей пропагандой раскатали радикально настроенную часть общества. Этот процент у них достаточно высок – я думаю где-то 20–25%. По моему мнению, эти люди точно не готовы заканчивать войну. Еще есть у них часть общества, которая плохо среагирует на эскалацию. По моему мнению, это два основных сценария, но, конечно, могут быть другие мотивации. И скоро мы увидим, какой из сценариев выбрал Путин", - объяснил Зеленский.

РФ наращивает войска в Украине

По словам президента, за месяц Силы обороны Украины уничтожают такое же количество оккупантов, которое россияне мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет.

"То есть, мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку. И мы это обсуждали с Главнокомандующим и начальником Генштаба – как противодействуем. Считаем, что для русских это рискованный шаг, потому что такими действиями они ослабляют свои границы с другими государствами, а там для них ситуация непростая. Но, тем не менее, они на это пошли", - объяснил Зеленский.

Когда состоятся мирные переговоры

Если Россия выберет путь деэскалации, то трехсторонняя встреча состоится в апреле, мае или июне.

"Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог", - считает Зеленский.

Украина помогает защищать небо на Ближнем Востоке

Украина направила на Ближний Восток своих военных экспертов, в частности экспертов по дронам-перехватчикам и экспертов по радиоэлектронной борьбе, чтобы оказать помощь в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать.

"И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы иранские "шахеды"? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. И это, по-моему, успех", - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские специалисты сбивали дроны с реактивными двигателями.

"Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями", - отметил он.

"Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему более сильной. А где-то мы передали им свой опыт прямо в защите. Так что в любом случае все это имело очень положительный результат, и это дает уважение Украине", - добавил глава государства.

Новые соглашения: Украине дадут нефть и дизель

Зеленский заявил о достижении договоренностей по долгосрочному сотрудничеству в сфере безопасности с рядом стран Ближнего Востока.

По его словам, речь идет о десятилетних соглашениях, в рамках которых украинские компании будут работать совместно с военными партнерских государств для защиты стратегических объектов. В частности, переговоры продолжаются с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

Формат сотрудничества предусматривает взаимную выгоду. Украина предоставляет экспертную и военную поддержку, а взамен получает ресурсы и финансирование. В частности, речь идет о поставках перехватчиков для защиты энергетической инфраструктуры, а также о договоренностях в сфере энергетики.

Президент отметил, что уже достигнуты соглашения сроком на год, которые предусматривают поставки нефти и дизельного топлива. Часть нефти будет направляться на переработку в Европе, а часть — поставляться в виде готового топлива.

По словам главы государства, такие договоренности направлены на усиление энергетической устойчивости Украины и являются более выгодными, чем простая финансовая помощь, поскольку обеспечивают долгосрочную поддержку и безопасность.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что работа над урегулированием войны в Украине будет продолжаться, однако Киев и Москва должны сделать шаги навстречу.

"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, так это то, что, знаете, на данный момент мы говорим о торгах по поводу нескольких квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли это потери сотен тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин?", - сказал он.

Вэнс также заявил о "значительном прогрессе" в переговорах. По его словам, позиции сторон стали ближе друг к другу.

Отметим, в апреле ожидается визит в Киев американской делегации высокого уровня во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Пасхальное перемирие — что известно

Российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

