Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

Руслана Заклинская
15 апреля 2026, 13:17
Власти Башкортостана подтвердили факт возгорания на территории предприятия.
Дроны нанесли удар по стратегическому заводу в Башкортостане

  • БПЛА атаковали нефтехимические предприятия в Стерлитамаке
  • Город расположен примерно в 1400 км от Украины
  • Основная цель — Стерлитамакский нефтехимический завод

В среду, 15 апреля, дроны атаковали стратегические объекты в глубоком тылу РФ. Под ударом оказались нефтехимические предприятия в городе Стерлитамак, что в республике Башкортостан. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Стерлитамак является одним из ключевых центров химической и военной промышленности агрессора, расположенным примерно в 1400 километрах от украинской границы. Одной из главных целей атаки стал Стерлитамацкий нефтехимический завод.

Стерлитамакский нефтехимический завод производит ионол — критически важную присадку к авиационному топливу и смазочным материалам. Именно благодаря этому компоненту работают двигатели российской военной авиации и тяжелой техники.

Помимо нефтехимии, в городе расположены заводы, обеспечивающие армию РФ компонентами для авиационной и ракетной техники, взрывчатыми веществами и порохом, а также боеприпасами.

Последствия атаки в Стерлитамаке / Фото: t.me/exilenova_plus

В то же время глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку БПЛА на промышленную зону города. Он заявил о падении "обломков" на территории предприятия.

"Осколки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникший пожар. Выясняем подробности", - написал он.

Полное видео взрыва в Башкортостане смотрите в нашем телеграмм-канале по ссылке.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 13-14 апреля нанесли удары по ряду военных объектов РФ, в частности по местам хранения БПЛА и складам боеприпасов. Одной из ключевых целей стал район аэропорта "Донецк", где размещались ударные беспилотники врага.

Также в ночь на 11 апреля Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Гвардейская" в оккупированном Крыму и нефтеперекачивающую станцию "Крымская" в Краснодарском крае РФ.

Кроме того, в ночь на 4 апреля украинские силы нанесли удары по российским железнодорожным эшелонам с топливом в Луганской области, что затруднило логистическое обеспечение оккупационных войск.

О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко — лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Реклама
