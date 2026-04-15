У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

Ключевые тезисы:
- Государственная дума РФ расширила полномочия Путина
- Они касаются использования армии за пределами страны
- Документ содержит формулировку о защите российских граждан
Государственная дума страны-агрессора России приняла закон, расширяющий полномочия диктатора Владимира Путина по использованию армии за пределами страны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Известно, что документ содержит расплывчатые формулировки о защите российских граждан, которых преследуют в международных или иностранных судах.
Как отмечает русская служба BBC, формулировка документа указывает, что его действие не распространяется на всех россиян, задержанных за рубежом.
В частности, речь идет только о тех, кого преследуют в международных или национальных судах, "наделенных полномочиями" другими государствами без участия России, или же в структурах, чья юрисдикция не основана на международных соглашениях РФ или решениях Совета Безопасности ООН, принятых в соответствии с главой VII Устава ООН.
"Текст закона, вероятно, намеренно сформулирован нечетко, и пока непонятно, каким именно образом Владимир Путин может применить российские войска в подобных ситуациях", — подчеркнули аналитики.
Угроза РФ для НАТО — что известно
Как сообщал Главред, Кремль резко усиливает информационное давление на соседей по НАТО, создавая почву для возможных провокаций в их воздушном пространстве.
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что вероятность проведения Российской Федерацией провокации в странах Балтии достаточно высока. В России уже происходят определенные действия, которые можно рассматривать как предпосылки или подготовку к такого рода наступлению или ограниченной провокационной операции.
Также известно, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
