У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

Аналитики отмечают, что текст закона, вероятно, намеренно сформулирован нечетко.

В РФ расширили полномочия Путина

Государственная дума страны-агрессора России приняла закон, расширяющий полномочия диктатора Владимира Путина по использованию армии за пределами страны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Известно, что документ содержит расплывчатые формулировки о защите российских граждан, которых преследуют в международных или иностранных судах.

Как отмечает русская служба BBC, формулировка документа указывает, что его действие не распространяется на всех россиян, задержанных за рубежом.

В частности, речь идет только о тех, кого преследуют в международных или национальных судах, "наделенных полномочиями" другими государствами без участия России, или же в структурах, чья юрисдикция не основана на международных соглашениях РФ или решениях Совета Безопасности ООН, принятых в соответствии с главой VII Устава ООН.

"Текст закона, вероятно, намеренно сформулирован нечетко, и пока непонятно, каким именно образом Владимир Путин может применить российские войска в подобных ситуациях", — подчеркнули аналитики.

Угроза РФ для НАТО — что известно

Как сообщал Главред, Кремль резко усиливает информационное давление на соседей по НАТО, создавая почву для возможных провокаций в их воздушном пространстве.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что вероятность проведения Российской Федерацией провокации в странах Балтии достаточно высока. В России уже происходят определенные действия, которые можно рассматривать как предпосылки или подготовку к такого рода наступлению или ограниченной провокационной операции.

Также известно, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

