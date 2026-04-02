Случаются рецидивы: популярный блогер рассказал о состоянии после тяжелого недуга

Богдан Буше рассказал о своем состоянии

Украинский блогер и ведущий шоу "Хто зверху" Богдан Буше (Шелудяк), который два года назад сообщил о странной болезни, рассказал как сейчас живет.

Ранее у блогера диагностировали синдром Гийена-Барре. Он рассказывал, что что у него немеют конечности и ему сложно говорить. Оказалось, что его состояние удалось стабилизировать, но у него все еще бывают симптомы заболевания.

"Последствия есть и я их почти решил. Скажем так, они больше косметические. Самочувствие нормальное. Дважды в год ложусь в больницу на обследование поддерживать нормальное состояние организма. Потому что в этой истории нередко случаются рецидивы. Знаю таких людей. Мне часто пишут люди, у которых случается в жизни подобное", — рассказал блогер на проекте "Наодинці з Гламуром".

По словам Буше, все началось с ОРВИ, а потом начались неврологические симптомы.

"У меня тогда начали неметь пальцы, двоиться в глазах и в целом было сложно стоять, потому что вестибулярный аппарат работал некорректно. Эта болезнь быстро прогрессирует — у нее есть плато две недели. За это время твой иммунитет полностью убивает твою периферийную нервную систему и тебя парализует. Это аутоиммунное заболевание. Ты просто болеешь ОРВИ и в определенный момент нападавший начинает воспринимается организмом неправильно", — рассказал он.

Ранее Главред сообщал, что известная украинская блогер Даша Евтух, ставшая популярной в cети благодаря нестандартным распаковкам и участию в кулинарном проекте "МастерШеф", записала сториз о том, что россияне сделали с ее новым домом.

Ранее также народная артистка Украины Екатерина Бужинская сообщила радостную новость и поделилась, что наконец-то возвращается на сцену после лечения тяжелой болезни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Богдан Буше? Богдан Буше (Шелудяк) - украинский блогер (более миллиона подписчиков в Instagram), актер и ведущий. Принимал участие в проекте "Київ вдень та вночі"; с 2023 года - соведущий Леси Никитюк на шоу "Хто зверху".

