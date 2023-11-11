Мороз, снег и гололедица: в Украину ворвался очень сильный шторм

Погода в Украине 12 ноября будет дождливой, местами снежной и с очень сильным ветром. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине прогнозируют порывы ветра со скоростью 15-22 м/с. В южной, восточной и центральной части Украины порывы ветра будут достигать 25-30 м / с. Синоптики объявили II уровень опасности.
Погода 12 ноября
В Украине 12 ноября будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди почти по всей Украине. На территории южных областей прогнозируют дожди с грозами.
. Ветер в этот день порывы ветра будут до 30 м / с. В Карпатах прогнозируют снег и гололедицу.
"Температура ночью и днем в западных областях 2-7° тепла, в северных областях 4-9° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 10-15°. В Карпатах значительный снег, местами метели, днем порывы ветра 15-20 м / с, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +3
По данным meteoprog, 12 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 12-17 градусов тепла.
Погода 12 ноября в Киеве
В Киеве 12 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет южно-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
"Температура ночью и днем 4-9° тепла; по Киеву ночью и днем 7-9° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеорологиня Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.
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