Где ударят грозовые дожди, а где будет падать снег: Украину атакуют штормы

Синоптики предупреждают о том, что скорость ветра в Украине будет достигать 15-22 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Украине 11 ноября будет дождливой, ветреной, а местами даже снежной. В некоторых областях синоптики прогнозируют грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во всех областях Украины, кроме западных, днем ожидаются порывы ветра до 15-22 м/с. 12 ноября в Карпатах будет значительный мокрый снег. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / фото: ventusky

Погода 11 ноября

В Украине 11 ноября будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди почти по всей Украине. На территории южных областей прогнозируют дожди с грозами.

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. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, ожидаются также порывы ветра.

"Температура ночью 3-8°, на побережье морей и в Одесской области 9-14°, в восточных областях 0-5° тепла; днем 7-12°, в южной части 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 11 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 12-17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / фото: meteoprog

Погода 11 ноября в Киеве

В Киеве 11 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, ожидаются порывы ветра.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; по Киеву ночью 5-7°, днем около 10° ", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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