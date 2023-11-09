УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

Ангелина Подвысоцкая
9 ноября 2023, 19:29
Синоптики прогнозируют туман в северо-восточных и большинстве центральных областях.
погода
Прогноз погоды в Украине 10 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 10 ноября будет прохладной, а местами даже морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики в этот день прогнозируют туман в северо-восточных и большинстве центральных областях.

Погода 10 ноября

В Украине 10 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла; днем 8-13°, на юге страны 12-17°; в Карпатах ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

погода 10 ноября
Прогноз погоды в Украине 10 ноября / фото: ventusky

Погода 10 ноября в Киеве

В Киеве 10 ноября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; по Киеву ночью 2-4° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 10 ноября
Прогноз погоды в Украине 10 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеорологиня Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:29 Синоптик
Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

18:37 Украина
Жесткий взрыв и большой столб дыма: в Севастополе произошла мощная "бавовна"

Жесткий взрыв и большой столб дыма: в Севастополе произошла мощная "бавовна"

18:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:29

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:13

Парижский шик: Елена Зеленская "выгуляла" трендовый лук в столице моды

19:10

Крохи госбюджета 2024-го, которые приняла Радамнение

19:08

16 российских медиасервисов отныне запрещены в Украине: перечень

19:02

Выборы в США может выиграть "Трамп на минималках": чего Украине ждать от Десантиса

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
18:37

Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

18:23

Жесткий взрыв и большой столб дыма: в Севастополе произошла мощная "бавовна"

18:21

В ВСУ ответили на слухи о "движении" украинских сил на левом берегу Днепра

18:04

Зеркальная дата 11.11. 2023: трем знакам зодиака удача преподнесет подарок

Реклама
17:59

"Преимущество украинской артиллерии есть не везде": в ВСУ раскрыли опасные участки фронта

17:54

В ГУР припугнули оккупантов операциями в Крыму вроде взрыва корабля "Аскольд"

17:54

Какие цвета нельзя надевать на Новый год 2024, чтобы не отпугнуть Деревянного Дракона

17:36

В Южной Корее огромный робот убил мужчину

17:32

Уволят скандалистку Фарион или нет: Минобразования выдало свою твердую позицию

17:30

Можно ли резко хрустеть шеей: реально головокружительные данные о привычкеВидео

17:05

Вы допускаете большую ошибку, используя эти продукты для омлетаВидео

17:01

"Я проклинаю себя": скандальный публицист жалеет, что отказал Пугачевой в "чае"

16:57

Россия перебрасывает боевую авиацию в Беларусь: самолеты на разных аэродромах

16:49

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили: Зеленский подписал законы

16:37

Эта одежда принесет удачу: что можно и нельзя делать 10 ноября

Реклама
16:34

Украина может вступить в ЕС по сокращенной процедуре: назван способ

16:20

Почему люди боятся клоунов: есть несколько причин, которые всех удивят

16:03

Путин "пробалаболил" имя Токаева: тот не смолчал и шокировал всю делегацию РФВидео

15:50

Украина не получает преимущество на фронте, время играет в пользу РФ - президент Чехии

15:40

Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ

15:29

Берегиня-мать: оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" представил шикарный национальный костюм

15:26

Какими будут пенсии в 2024 году: Рада приняла важный закон для украинцев

15:12

Пропали без вести: Игорь Ласточкин потроллил Влада Яму и Олега ВинникаВидео

15:06

"Жесткие переговоры": Горбач объяснил, что может помешать Украине к вступлению в ЕС

15:05

Россия хочет захватить два города: бросила в бой авиацию, но потеряла РЭБ за $200 миллионов

15:03

Были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров РФ: детали удара по Скадовску

14:59

На "Мисс Вселенной" организаторы снова пытаются "подружить" участниц от Украины и России

14:57

"1+1 Украина" готовит премьеру праздничного проекта "Різдво. Ти не один"

14:51

Когда Украина вступит в Европейский Союз: озвучена "реальная" дата

14:18

Подруга Киркорова рассказала, с кем встречается певец

14:11

Не меняется с годами: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

14:09

Ударит мороз -5 градусов: в Украину идет ухудшение погоды

14:08

Аналитик пояснил, что может стать главным препятствием вступлению Украины в ЕС

13:44

Фальшиво покаялась и опять побежала: россияне захейтили Лорак

13:41

Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

Реклама
13:37

Россия сменила командование на Херсонском направлении: планы врага раскрыты

13:37

Рада поменяла правила получения наследства: что поменялось

13:28

Дочь Ани Лорак расплакалась в Стамбуле: что случилось

13:13

Евровидение-2024: кто попал в лонглист Национального отбораВидео

13:08

Девушка показала самый быстрый способ чистки серебра в домашних условияхВидео

13:00

Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

12:37

Во Львове мужчина на всю громкость включил песни Шатунова и пожалел об этом

12:34

Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозренииВидео

12:24

"Ты - безмозглая": "страшно" красивая "мисс ДНР" вызверилась на украинкуВидео

12:23

Легче, чем когда-либо: как украинцы могут оформить субсидию через "Дию"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять