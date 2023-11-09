Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

Синоптики прогнозируют туман в северо-восточных и большинстве центральных областях.

https://glavred.info/synoptic/vrezhet-4-i-okutaet-tuman-v-ukrainu-vryvaetsya-zimnyaya-stuzha-10515484.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине 10 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 10 ноября будет прохладной, а местами даже морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики в этот день прогнозируют туман в северо-восточных и большинстве центральных областях.

Погода 10 ноября

В Украине 10 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла; днем 8-13°, на юге страны 12-17°; в Карпатах ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 10 ноября / фото: ventusky

Погода 10 ноября в Киеве

В Киеве 10 ноября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; по Киеву ночью 2-4° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 10 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеорологиня Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.