Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

Погода в Украине 10 ноября будет прохладной, а местами даже морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики в этот день прогнозируют туман в северо-восточных и большинстве центральных областях.
Погода 10 ноября
В Украине 10 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла; днем 8-13°, на юге страны 12-17°; в Карпатах ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
Погода 10 ноября в Киеве
В Киеве 10 ноября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; по Киеву ночью 2-4° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеорологиня Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
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