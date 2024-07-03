О ком говорят "горобці в голові цвірінькають": мало кто знает правильный ответ

В таких случаях также говорят "вітер у голові грає" или "вітер в голові свище", а также "зайчики у голові стрибають".

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Что значит "горобці в голові цвірінькають"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Приходилось ли вам когда-то слышать, как о каком-то человеке говорили, что у него "горобці в голові цвірінькають"? Такое выражение можно услышать нередко, однако не всем известно, какое точно значение оно имеет.

О том, какое значение имеет такое выражение и в каких случаях его правильно использовать, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Как думаете, о каком человеке говорят, что у него "горобці в голові цвірінькають"? Нетрудно догадаться, что речь идет о легкомысленном, несерьезном и беззаботном человеке", - отметила она.

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Багний также добавила, что еще в таких случаях говорят "вітер у голові грає" или "вітер в голові свище", а также "зайчики у голові стрибають".

Смотрите видео с объяснением, что означает "горобці в голові цвірінькають":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "гріти чуба". Такое выражение на самом деле совсем не про "чуб" - настоящее значение удивит многих людей.

Напомним, ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "кіломЕтр" или "кілОметр"? Часто в этом слове используется неправильное ударение. Но очень легко запомнить правило, как ставить ударение в этом слове.

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