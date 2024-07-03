О ком говорят "горобці в голові цвірінькають": мало кто знает правильный ответ

Приходилось ли вам когда-то слышать, как о каком-то человеке говорили, что у него "горобці в голові цвірінькають"? Такое выражение можно услышать нередко, однако не всем известно, какое точно значение оно имеет.
О том, какое значение имеет такое выражение и в каких случаях его правильно использовать, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Как думаете, о каком человеке говорят, что у него "горобці в голові цвірінькають"? Нетрудно догадаться, что речь идет о легкомысленном, несерьезном и беззаботном человеке", - отметила она.
Багний также добавила, что еще в таких случаях говорят "вітер у голові грає" или "вітер в голові свище", а также "зайчики у голові стрибають".
Смотрите видео с объяснением, что означает "горобці в голові цвірінькають":
@sametak1064 У кого воробьи в голове чирикают? #правильноукраїнською#мова#українськамова#фразеологизмы♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "гріти чуба". Такое выражение на самом деле совсем не про "чуб" - настоящее значение удивит многих людей.
Напомним, ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "кіломЕтр" или "кілОметр"? Часто в этом слове используется неправильное ударение. Но очень легко запомнить правило, как ставить ударение в этом слове.
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