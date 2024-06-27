"КіломЕтр" или "кілОметр" - как правильно: ошибка, о которой мало кто задумывается

Часто в этом слове используется неправильное ударение. Но очень легко запомнить правило, как ставить ударение в этом слове.

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Как правильно - "КіломЕтр" или "кілОметр"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда нам нужно посчитать расстояние до какого-то населенного пункта или по какой-либо причине обсудить меры длины, часто мы употребляем слово "кілометр". Но нередко может возникнуть вопрос, как же правильно ставить в нем ударение.

На самом деле неправильно говорить "кілОметр", так же неправильно говорить "мілІметр". И в первом, и во втором слове ударение падает на букву "е". Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"КіломЕтр" или "кілОметр", "мілімЕтр" или "мілІметр"? Вы могли слышать, как кто-то говорит так или иначе, но в каждом из этих слов только одно ударение правильное. Запомните, не "кілОметр", а "кіломЕтр", не "мілІметр", а "мілімЕтр", - отметила Багний. видео дня

Она подчеркнула, что запомнить на самом деле очень просто - нужно ставить ударене на "мЕтр".

Смотрите видео о том, как правильно - "кіломЕтр" или "кілОметр":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "все рівно" - большая ошибка. На самом деле "все рівно" - это калька с русского. В украинском языке нужно использовать другие слова.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "горобина ніч". Не всем известно, что на самом деле означает этот фразеологизм.

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