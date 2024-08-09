Начинать стоит уже с августа: как подготовить клубнику к зиме - главные советы

Подготовка клубники к зиме - важный этап, который нельзя пропускать. Именно это обеспечит вам хороший урожай в следующем году.

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Как подготовить клубнику к зиме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Некоторые садоводы ошибочно считают, что клубника не нуждается в какой-то особой подготовке к зимнему периоду, но это не так. К тому же, проводить подготовку клубники к зимнему периоду стоит с лета.

Как подготовить клубнику к зиме

Чтобы в следующем году урожай клубники был лучше и обильнее, нужно:

подрезать кусты;

окучить почву;

подкормить растения;

сделать укрытие для клубники.

Как обрезать клубнику на зиму

Споры между огородниками о том, нужно ли обрезать листочки осенью, не прекращаются уже несколько десятилетий. Сторонники обрезки утверждают, что на старых листьях появляются болезни и возникают грибки. А противники считают, что обрезка заставляет куст тратить больше сил на формирование новой зелени, из-за чего на следующий год плодоношение будет нарушено. Однако, истина находится посередине: удалять листочки стоит сразу после снятия плодов, чтобы она успела нарастить зелень до холодов. Лучше это делать в начале августа. Удалять нужно только засохшую и больную зелень, оставляя внутреннюю розетку с зелеными листочками.

Чем удобрить клубнику на зиму

Подкармливать клубнику нужно трижды в год: ранней весной, после плодоношения и осенью перед зимовкой. Для этого можно использовать:

Птичий помет. Ни в коем случае нельзя использовать свежий птичий навоз в чистом виде из-за его высокой концентрации. Нужно готовить раствор и поливать междурядья, а не собственно кусты.

Ни в коем случае нельзя использовать свежий птичий навоз в чистом виде из-за его высокой концентрации. Нужно готовить раствор и поливать междурядья, а не собственно кусты. Древесная зола. Идеальный источник калия и фосфора. Достаточно припудрить грядки после обрезки из расчета 150 г на 1 м. кв.

Идеальный источник калия и фосфора. Достаточно припудрить грядки после обрезки из расчета 150 г на 1 м. кв. Зеленая органика. Надлежащая альтернатива для тех, у кого нет доступа к помету. Любая скошенная трава может стать удобрением. Её закладывают между рядами клубники и присыпают землей.

Как правильно накрыть клубнику на зиму

Чтобы зимой ваша клубника не замерзла, для утепления можно использовать: солому, перепревшую хвою или опилки. Если под рукой нет этих материалов, используйте сухие листья, компост, перегной - они будут утеплением для грядки, а также обеспечат дополнительную подпитку.

Смотрите видео, что нужно делать с клубникой перед зимой:

Клубника - это ягода или фрукт? В быту ягодой обычно называют любой мелкий мясистый плод (независимо от его ботанической классификации, типа плода и истинности), например, смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ненастоящая ягода), вишню, черешню, малину (костянка).

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