Начинать стоит уже с августа: как подготовить клубнику к зиме - главные советы

Некоторые садоводы ошибочно считают, что клубника не нуждается в какой-то особой подготовке к зимнему периоду, но это не так. К тому же, проводить подготовку клубники к зимнему периоду стоит с лета.
Как подготовить клубнику к зиме
Чтобы в следующем году урожай клубники был лучше и обильнее, нужно:
- подрезать кусты;
- окучить почву;
- подкормить растения;
- сделать укрытие для клубники.
Как обрезать клубнику на зиму
Споры между огородниками о том, нужно ли обрезать листочки осенью, не прекращаются уже несколько десятилетий. Сторонники обрезки утверждают, что на старых листьях появляются болезни и возникают грибки. А противники считают, что обрезка заставляет куст тратить больше сил на формирование новой зелени, из-за чего на следующий год плодоношение будет нарушено. Однако, истина находится посередине: удалять листочки стоит сразу после снятия плодов, чтобы она успела нарастить зелень до холодов. Лучше это делать в начале августа. Удалять нужно только засохшую и больную зелень, оставляя внутреннюю розетку с зелеными листочками.
Чем удобрить клубнику на зиму
Подкармливать клубнику нужно трижды в год: ранней весной, после плодоношения и осенью перед зимовкой. Для этого можно использовать:
- Птичий помет. Ни в коем случае нельзя использовать свежий птичий навоз в чистом виде из-за его высокой концентрации. Нужно готовить раствор и поливать междурядья, а не собственно кусты.
- Древесная зола. Идеальный источник калия и фосфора. Достаточно припудрить грядки после обрезки из расчета 150 г на 1 м. кв.
- Зеленая органика. Надлежащая альтернатива для тех, у кого нет доступа к помету. Любая скошенная трава может стать удобрением. Её закладывают между рядами клубники и присыпают землей.
Как правильно накрыть клубнику на зиму
Чтобы зимой ваша клубника не замерзла, для утепления можно использовать: солому, перепревшую хвою или опилки. Если под рукой нет этих материалов, используйте сухие листья, компост, перегной - они будут утеплением для грядки, а также обеспечат дополнительную подпитку.
Смотрите видео, что нужно делать с клубникой перед зимой:
Клубника - это ягода или фрукт?
В быту ягодой обычно называют любой мелкий мясистый плод (независимо от его ботанической классификации, типа плода и истинности), например, смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ненастоящая ягода), вишню, черешню, малину (костянка).
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