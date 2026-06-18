Продукты становятся безвкусными: что нужно срочно убрать из холода

Холодильник подходит не для всех продуктов. Некоторые из них теряют аромат, текстуру и свежесть гораздо быстрее, чем многие думают.

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Некоторые популярные продукты лучше держать вне холодильника / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как холодильник может испортить вкус продуктов

Какие овощи и зелень лучше хранить при комнатной температуре

Из-за какой ошибки хлеб и масло теряют свои свойства

Многие уверены, что холодильник помогает продлить свежесть любых продуктов, однако некоторые из них при низких температурах теряют вкус, текстуру и даже начинают портиться быстрее.

Эксперт по бытовой технике Мэтью Глинн рассказал, какие популярные продукты лучше держать вне холодильника. Об этом пишет Mirror.

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По словам специалиста, неправильное хранение не только ухудшает качество еды, но и приводит к лишнему расходу электроэнергии. Особенно часто ошибки допускают летом, когда люди стремятся убрать в холодильник практически все покупки.

Помидоры и авокадо не любят холод

Помидоры считаются одним из самых популярных летних продуктов, но холодильник может лишить их насыщенного вкуса и сделать мякоть мучнистой. Для сохранения аромата и текстуры их лучше хранить в затененном месте при комнатной температуре.

Помидоры и авокадо не любят холод / Фото: скриншот с Youtube

Похожая ситуация и с авокадо. Если убрать его в холодильник слишком рано, процесс созревания практически остановится. Эксперт советует держать плоды при комнатной температуре до мягкости, а затем при необходимости переместить в холодильник всего на несколько дней.

Какие овощи лучше хранить отдельно

Картофель и лук также не подходят для хранения в холодильнике. Низкая температура превращает крахмал в картофеле в сахар, что влияет на вкус и ускоряет порчу продукта.

Картофель и лук также не подходят для хранения в холодильнике / Фото: скриншот с Youtube

Лук же страдает от избытка влаги. В холодильнике он быстрее размягчается и покрывается плесенью. Оба продукта рекомендуется хранить отдельно друг от друга в прохладном темном месте с хорошей вентиляцией.

Хлеб, чеснок, базилик и масло тоже в списке

Чеснок начинает преждевременно прорастать в холодильнике и теряет часть своих вкусовых качеств. Намного лучше хранить его в проветриваемой емкости при комнатной температуре.

Неожиданностью для многих становится и хлеб. Несмотря на распространенное мнение, в холодильнике он черствеет быстрее. Для длительного хранения лучше использовать хлебницу или замораживать ломтики.

Свежий базилик также плохо переносит холодный воздух. Его листья быстро темнеют и увядают. Чтобы зелень оставалась свежей дольше, ее советуют держать в банке с водой, как букет цветов.

Еще один продукт, который не стоит ставить в холодильник, — оливковое масло. При охлаждении оно густеет и теряет часть своего насыщенного вкуса. Лучшим местом для хранения считается прохладный темный шкаф.

Ранее Главред писал о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

Также сообщалось о том, что тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку. Новые материалы позволяют сделать ремонт дешевле, быстрее и заметно упростить уход за кухней.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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