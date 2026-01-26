Россия и Китай не партнеры: Максакова рассказала, кем для Пекина является Путин

Отношения между РФ и Китаем вряд ли изменятся, пока Путин у власти.

Путин сдает Китаю в аренду большие территории России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

Что сказала Максакова:

Путин продает Россию Китаю

Россия и Китай не являются партнерами

Китайцы постепенно занимают важные отрасли в РФ

Дети кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина изучают не английский язык, а китайский. И это неудивительно, ведь диктатор продал все Китаю, причем за бесценок.

Об этом во время чата на Главреде рассказала оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова. Она отметила, что дети Путина неинтересны ему, поэтому пытаются хоть как-то завоевать расположение отца.

В то же время сам диктатор стал вассалом Китая и удобным инструментом, как получить задешево что угодно. Это произошло после того, как Московское царство, а затем и Российская империя последовательно довольно отвратительно вели себя по отношению к Китаю.

"Варварским методом они отстреливали пушного зверя, и когда на какой-то территории он заканчивался, поскольку был истреблен, русские шли дальше, не особо сверяясь с картами, куда зашли. Так захватывались Приамурье, Благовещенск, Владивосток и другие территории. И так продолжалось довольно долго. Последнее, что присвоила Россия, – это Тува, откуда родом Шойгу. Затем был ряд договоров, потому что Китай хотел хоть как-то остановить все", – отметила Максакова.

Поэтому сейчас не идет речь о партнерстве Китая и РФ. В аренду Китаю на неопределенный срок отданы куски территории, которые по размеру как некоторые европейские страны. Китай сейчас отжимает у России целые отрасли, а китайцы уже заполонили "жирные" московские офисы.

И помешать этому в России вряд ли кто-то сможет, пока Путина не устранят от власти.

Может ли Китай повлиять на окончание войны в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в мире есть один человек, который действительно может заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

И речь идет не о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, закончить войну может лидер Китая Си Цзиньпин всего одним звонком российскому диктатору.

Отношения Китая и России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам бывшего посла Украины в США и Франции Олега Шамшура, Китай был, есть и в доступной для обзора перспективе будет оставаться не просто партнером, а союзником России.

Ранее сообщалось, что в случае прекращения поддержки Китая и страна начнет занимать нейтральную позицию, то россияне смогут воевать против Украины только полгода.

Накануне стало известно, что Китаю пока выгодно продолжение войны в Украине, поскольку это поддерживает его экономику за счет производства вооружений и техники для России.

О личности: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

