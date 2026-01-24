Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

Всех украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться по графику.

Украинцев предупредили о новых отключениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Графики отключений электроэнергии будут действовать во всех областях

Ситуация в энергосистеме Украины может измениться

В Украине в воскресенье, 25 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать во всех областях.

Как указано в сообщении "Укрэнерго", в течение дня для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

При этом подчеркивается, что причиной действия графиков отключений света являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Добавим, что всех украинцев также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться по графику.

Отключения в Украине: важное предупреждение

В ряде регионов Украины были вынужденно применены экстренные отключения света. В "Укрэнерго" пояснили, что уцелевшие элементы энергосистемы работают на грани возможностей: из-за прежних ударов и разрушений нагрузка на оставшиеся мощности стала критической.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в энергоснабжении. Графики отключений будут меняться в течение суток в зависимости от региона и уровня потребления.

Как писал Главред, если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

