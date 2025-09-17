Трендовые сумочки осени-2025, которые заслуживают места в вашем гардеробе: топ-5 моделей

Читайте больше:
На неделях моды внимание фэшн-экспертов привлекают не только наряды, но и аксессуары. К примеру, сумки, которые можно носить в этом осеннем сезоне. Главные тренды прямиком с подиумов подобрали специалисты Cosmopolitan.
Главред выбрал лучшие из них, которые можно применить в повседневной жизни.
Самая любимая сумка
Идеальная картинка больше не в моде. Простота - это новый шик. Осенние тренды 2025 года диктуют новую модную реальность - сумочки, которые выглядят "опытными" - уже слегка поношенными.
Ремешки и ремешочки
Тренд на осень-2025 - сумочки декорированные различными ремешками. Актуальны модели, со стилизованными застежками, или просто украшенные этим оригинальным элементом.
Яркие принты
Цветы, горошек, разноцветная клетка, анимализм - в моде этой осени сумки с яркими акцентами, в ярких оттенках. Эта осень предоставила модницам полный карт-бланш на самовыражение.
Плюшевое очарование
Осень-2025 представляет оригинальную новинку: сумки из плюша или искусственного меха. Оттенки и форма - это ваша фантазия. Такая дамская сумочка позволит создать игривый, уютный образ - в настроении холодного сезона.
Маленькие ручные сумочки
Дамская сумочка не всегда должна быть большой, вместительной и функциональной. Писк этого сезона - крошечная сумочка с ручкой сверху, гламурная и утонченная.
Cosmopolitan
Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.
