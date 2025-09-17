Трендовые сумочки осени-2025, которые заслуживают места в вашем гардеробе: топ-5 моделей

Как выбрать женскую сумку на осень 2025 подскажут фэшн-эксперты.

Модные сумки 2025 осень - какие женские сумки в моде этого сезона / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shoval_ronen, instagram.com/biryakova, instagram.com/marksandspencer_em

Какие сумки в моде осенью-2025

Про свежие тренды этого сезона

На неделях моды внимание фэшн-экспертов привлекают не только наряды, но и аксессуары. К примеру, сумки, которые можно носить в этом осеннем сезоне. Главные тренды прямиком с подиумов подобрали специалисты Cosmopolitan.

Главред выбрал лучшие из них, которые можно применить в повседневной жизни.

Самая любимая сумка

Идеальная картинка больше не в моде. Простота - это новый шик. Осенние тренды 2025 года диктуют новую модную реальность - сумочки, которые выглядят "опытными" - уже слегка поношенными.

Модные сумки 2025 осень - какие женские сумки в моде этого сезона / instagram.com/juliaakrzyzak

Ремешки и ремешочки

Тренд на осень-2025 - сумочки декорированные различными ремешками. Актуальны модели, со стилизованными застежками, или просто украшенные этим оригинальным элементом.

Модные сумки 2025 осень - какие женские сумки в моде этого сезона / instagram.com/queen__inda

Яркие принты

Цветы, горошек, разноцветная клетка, анимализм - в моде этой осени сумки с яркими акцентами, в ярких оттенках. Эта осень предоставила модницам полный карт-бланш на самовыражение.

Модные сумки 2025 осень - какие женские сумки в моде этого сезона / instagram.com/christi_chro

Плюшевое очарование

Осень-2025 представляет оригинальную новинку: сумки из плюша или искусственного меха. Оттенки и форма - это ваша фантазия. Такая дамская сумочка позволит создать игривый, уютный образ - в настроении холодного сезона.

Модные сумки 2025 осень - какие женские сумки в моде этого сезона / instagram.com/alicianore

Маленькие ручные сумочки

Дамская сумочка не всегда должна быть большой, вместительной и функциональной. Писк этого сезона - крошечная сумочка с ручкой сверху, гламурная и утонченная.

Модные сумки 2025 осень - какие женские сумки в моде этого сезона / instagram.com/nathalievdlu

