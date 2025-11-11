Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

Ситуация в энергосистеме остается сложной после вражеских обстрелов.

В Украине вводят аварийные графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

В украинской энергосистеме сложная ситуация и значительный дефицит из-за вражеских обстрелов. В Украине были введены графики почасовых отключений света, но их оказалось недостаточно. Сейчас в трех областях Укрэнерго вводит аварийные графики отключения света.

Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Там временно не действуют почасовые графики отключения света.

"После отмены аварийных обесточиваний - все потребители вернутся к графикам почасовых отключений. Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

