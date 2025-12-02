Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

Враг пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, украинские войска контролируют ситуацию.

Украинские войска отбивают многочисленные атаки врага / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 1 декабря остается напряженной. Российские войска активно применяют авиацию, артиллерию и дроны, но украинские подразделения продолжают успешно держать оборону на ключевых направлениях.

"За сутки произошло более 200 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар, совершил 41 авиационную атаку с 129 управляемыми авиабомбами, а также более 2,3 тысячи ударов дронами-камикадзе и более 2,6 тысячи артиллерийских обстрелов", - сообщает Генштаб. видео дня

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские военные отбили три штурмовых действия врага, который применял авиацию и реактивные системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 13 отраженных атак в Волчанске, Избицком, Синельниково, Обуховке и Нововасильевке. На Купянском направлении оккупанты девять раз пытались прорвать оборону, на Лиманском - 20 атак, на Славянском - восемь, а на Краматорском - четыре попытки прорыва.

В Донецкой области, в частности возле Покровска, враг провел 49 штурмовых действий. Украинские силы ликвидировали 104 оккупантов, уничтожили 11 беспилотников и четыре автомобиля противника.

На южных направлениях украинские войска отбили 19 атак в Александровском районе, зафиксировали по одному боевому столкновению в Гуляйпольском районе, а на Ореховском направлении враг не проводил наступательных действий. В Приднепровском направлении украинские войска отбили две атаки возле Антоновского моста.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте остается динамичной, и украинские подразделения продолжают активно оборонять стратегически важные позиции.

Какая главная задача украинских войск в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", Павел Лакийчук отмечает, что главной задачей украинского командования в Покровске является удержание северной части города. По его словам, контроль над северными кварталами и промышленной зоной обеспечивает стабильный коридор в направлении Мирнограда.

Эксперт добавляет, что Мирноград сейчас является ключевым опорным пунктом на восточном участке обороны Покровского и Мирноградского районов. Если российским войскам удастся продвинуться глубже в Покровске, украинским силам придется оставить Мирноград.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские захватчики продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Ситуация в регионе остается критической, но украинские силы активно обороняют территорию.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время совещания с российским военным руководством заявил, что России якобы необходимо создать так называемую "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

