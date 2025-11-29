'Что даст горстка Tomahawk': в WSJ раскрыли, как Уиткофф блокировал поставки ракет

Спецпосланник США посоветовал Зеленскому изменить подход.

https://glavred.info/war/chto-dast-gorstka-tomahawk-v-wsj-raskryli-kak-uitkoff-blokiroval-postavki-raket-10719887.html Ссылка скопирована

Уиткофф отговаривал Зеленского просить ракеты / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

Главное:

В октябре Зеленский прибыл в США, чтобы получить ракеты Tomahawk

Стив Уиткофф посоветовал вместо ракет попросить десятилетнее освобождение от пошлин

К тому времени Трамп уже решил не давать Украине ракеты

В октябре этого года президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон с целью получения дальнобойных американских крылатых ракет Tomahawk. Однако спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посоветовал украинской делегации выбрать другой подход. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Украинские военные планировали использовать дальнобойные ракеты Tomahawk для вывода из строя ключевых российских нефтеперерабатывающих заводов, чтобы таким образом заставить Москву сесть за стол переговоров на более выгодных для Украины условиях.

видео дня

По данным The Wall Street Journal, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил украинской делегации изменить подход.

"Что вам даст горстка ракет?" - заявил он.

Вместо этого Уиткофф предложил Украине обратиться к президенту Дональду Трампу с просьбой о десятилетнем освобождении от пошлин. По его мнению, это могло бы значительно ускорить экономическое развитие страны.

"Я занимаюсь заключением сделок. Поэтому я и здесь. Мы продолжаем стучать в дверь и предлагать новые идеи", - сказал Уиткофф.

К тому времени Трамп уже провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и решил не предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

Ракеты Tomahawk / Инфографика: Главред

Как Уиткофф подставил Трампа - мнение эксперта

Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов в комментарии 24 каналу отметил, что обнародованный так называемый мирный план вряд ли был главной стратегией Белого дома. Большинство команды Дональда Трампа узнало о документе из медиа, поэтому наработки Стива Уиткоффа не рассматривали как серьезный политический курс.

Однако после внезапного появления плана в СМИ он вызвал оживленное обсуждение в США и вызвал реакцию в Европе и Украине. Вашингтон фактически оказался в ситуации, когда вынужден был реагировать.

Предложенные в документе идеи критиковали как демократы, так и часть республиканцев. В результате Трамп не получил политических дивидендов, зато столкнулся с волной замечаний и критики от давних союзников.

"Уиткофф очень сильно подставил Трампа", - подчеркнул эксперт.

Дипломатия Уиткоффа - новости по теме

Как сообщал Главред, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным без представителя Госдепартамента, нарушив стандартный протокол. После встречи Уиткофф сообщил Трампу о якобы значительных территориальных уступках России, что вызвало путаницу среди американских и европейских чиновников.

Также Bloomberg опубликовал стенограмму разговора, где спецпосланник США Стив Уиткофф советовал помощнику Путина Юрию Ушакову, как России лучше подать свои предложения по "мирному соглашению" Трампу. Также издание опубликовало переговоры Ушакова со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым о выдаче российского плана за американский.

Президент США назвал это "стандартной практикой". Трамп подчеркнул, что переговоры предусматривают давление и уступки обеих сторон.

Читайте также:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред