Перемирие даст фору Путину: названы сроки новой войны РФ с Украиной

Заморозка по линии соприкосновения не будет длительной, считает Олег Шамшур.

Олег Шамшур спрогнозировал результате переговоров о мире / коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Главное из заявлений Шамшура:

"Мирный план" США по Украине не даст справедливого мира

Вероятный мир не будет длительным

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил о том, что так называемый "мирный план" Вашингтона по Украине не принесет справедливого мира.

"Поскольку философия этого подхода такова, что фактически вознаграждается агрессор и при этом очень серьезные уступки от страны-жертвы агрессии", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Дипломат считает, что даже в лучшем варианте – если ВСУ не отойдут с Донбасса и будет заморозка по линии соприкосновения - этот мир не будет длительным.

"Поскольку даст возможность россиянам сосредоточить и сохранить все свои захваты. Через некоторое время это позволит РФ осуществить новую агрессию, которая, очевидно, уже не ограничится Украиной и будет распространяться на другие государства. Кроме того, Россия для продолжения своей агрессии будет иметь уже совершенно другую стратегическую глубину, чем она имела даже до начала полномасштабного вторжения в Украину", - предупредил он.

По словам собеседника, ситуация складывается таким образом, что все решения фактически "находятся в кармане Путина".

"Какие-то вменяемые переговоры с ним можно представить только тогда, когда мы его остановим и когда он будет лишен хотя бы части военно-стратегической инициативы", - отметил он.

Шамшур добавил, что если этого не произойдет, Кремль и дальше будет продолжать агрессию и диктовать свои условия как по содержанию, так и по времени переговоров.

"Поэтому мне трудно понять, на каких основаниях наши переговорщики говорят о конструктивной работе и приближении каких-то договоренностей. Те договоренности, которые сейчас существуют, являются крайне тяжелыми для Украины - даже если нам удастся отбить худшие сценарии. И об этом, на мой взгляд, абсолютно честно надо сказать обществу", - резюмировал он.

Пути завершения войны: мнение эксперта

Публицист Виталий Портников утверждает, что переговорный процесс о прекращении войны фактически застопорился, и ключевой причиной этого он называет спор вокруг территорий. Он напоминает, что даже Дональд Трамп говорил о намерении Владимира Путина установить контроль не над отдельными областями, а над всей Украиной. Кроме того, Портников отмечает, что у Киева нет оснований идти на отказ от Донбасса, который остаётся под украинским контролем.

О персоне: Олег Шамшур Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

