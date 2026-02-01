Показала мужа и сына: Леся Никитюк поделилась личным

Вкратце:
- Леся Никитюк показала фото редкого семейного момента
- В кадре позировали ее избранник и сын
В июне 2025 года украинская ведущая Леся Никитюк стала мамой. Она родила сына Оскара от украинского военного Дмитрия Бабчука.
Фото с возлюбленным, который сделал ей предложение руки и сердца год назад, звезда публикует редко из-за его службы. Но каждая встреча, проведенная с ним и сыном для Леси - особенная.
К примеру, недавно у Дмитрия появилась возможность провести время с семьей. Никитюк опубликовала трогательное фото возлюбленного с сыном в своем блоге в Instagram. В кадре Бабчук лежит на спине и с улыбкой играет с Оскаром, который сидит у папы на груди.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
