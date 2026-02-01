Показала мужа и сына: Леся Никитюк поделилась личным

Ведущая показала, кому Дмитрий Бабчук посвящает свободное время.

https://glavred.info/starnews/pokazala-muzha-i-syna-lesya-nikityuk-podelilas-lichnym-10737173.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк муж - ведущая показала Дмитрия Бабчука с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Леся Никитюк показала фото редкого семейного момента

В кадре позировали ее избранник и сын

В июне 2025 года украинская ведущая Леся Никитюк стала мамой. Она родила сына Оскара от украинского военного Дмитрия Бабчука.

Фото с возлюбленным, который сделал ей предложение руки и сердца год назад, звезда публикует редко из-за его службы. Но каждая встреча, проведенная с ним и сыном для Леси - особенная.

видео дня

К примеру, недавно у Дмитрия появилась возможность провести время с семьей. Никитюк опубликовала трогательное фото возлюбленного с сыном в своем блоге в Instagram. В кадре Бабчук лежит на спине и с улыбкой играет с Оскаром, который сидит у папы на груди.

Леся Никитюк муж - ведущая показала Дмитрия Бабчука с сыном / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный актер пополнил ряды ВСУ. Речь идет о Петре Крылове. Он самостоятельно выбрал направление и подразделение, где будет проходит службу.

Также вероятная возлюбленная Тараса Цимбалюка появилась с обручальным кольцом. Главного героя "Холостяка-14" подозревают в романе с коллегой, украинской актрисой Еленой Светлицкой.

Читайте также:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред