Качественная рыба выглядит так: как выбрать селедку

Для тех, кто любит икру сельди, мы также подготовили совет.

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Якісна риба виглядає так: як вибрати оселедець / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Близятся новогодние праздники и время праздничных блюд. Селедка под шубой не зря считается королевой новогоднего стола, но важно правильно выбрать рыбу для салата.

Как выбрать качественную селедку?

На вес. Если покупаете тушку, то ее вес не должен превышать 700 граммов;

На внешний вид. Глаза без помутнений, кожица без повреждений, упругое брюшко; Плавники и хвост тоже должны быть без повреждений;

Ну и, конечно, запах – резкий и неприятный вас оттолкнет. Такую рыбу покупать нельзя;

на ней не должно быть желтых пятен (особо характерно для рыбы в масле), повреждений или белесой чешуи;

спинка идеальной селедки – толстая и плотная, а жабры – темно-красного цвета.

Как выбрать селедку с икрой?

Для тех, кто любит икру сельди, следующий совет: посмотрите на рот рыбы. Круглый – обычно у самок, слегка вытянутый – у самцов.

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