Качественная рыба выглядит так: как выбрать селедку

Для тех, кто любит икру сельди, мы также подготовили совет.
Близятся новогодние праздники и время праздничных блюд. Селедка под шубой не зря считается королевой новогоднего стола, но важно правильно выбрать рыбу для салата.
Как выбрать качественную селедку?
- На вес. Если покупаете тушку, то ее вес не должен превышать 700 граммов;
- На внешний вид. Глаза без помутнений, кожица без повреждений, упругое брюшко; Плавники и хвост тоже должны быть без повреждений;
- Ну и, конечно, запах – резкий и неприятный вас оттолкнет. Такую рыбу покупать нельзя;
- на ней не должно быть желтых пятен (особо характерно для рыбы в масле), повреждений или белесой чешуи;
- спинка идеальной селедки – толстая и плотная, а жабры – темно-красного цвета.
Как выбрать селедку с икрой?
Для тех, кто любит икру сельди, следующий совет: посмотрите на рот рыбы. Круглый – обычно у самок, слегка вытянутый – у самцов.
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