Парень с девушкой разбогатели на 100 000 долларов во время рыбалки

Пара, которая ловила рыбу на магнит в озере, поймала больше, чем рассчитывала, когда вытащила сейф с 100 000 долларов наличными.
Джеймс Кейн и Барби Агостини закинули леску с прикрепленным к концу сильным магнитом в озеро в парке Флашинг-Медоуз-Корона в Квинсе 31 мая, в пятницу днем, пишет The Guardian.
Паре удалось открыть сейф и найти наличные деньги, пачки 100-долларовых купюр, оценочной стоимостью 100 000 долларов, хотя деньги были повреждены водой.
The Guardian
"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
Джеймс Кейн объяснил, что они начали заниматься магнитной рыбалкой во время пандемии Ковид-19 из-за привлекательности поиска сокровищ без необходимости тратить много денег на оборудование. Магнитная рыбалка подразумевает опускание веревки с сильным магнитом в воду в надежде извлечь металлические предметы.
Никто не ожидал, что на конце лески окажется сейф. Тем более набитый деньгами.
"Мы вытащили сейф, а в нем оказались две пачки чертовых сотен", - говорит Кейн.
По словам пары, они обратились в нью-йоркскую полицию по поводу находки, и им сказали, что за наличными не числится никакого преступления и нет возможности установить первоначального владельца сейфа, так что им разрешили оставить его себе.
Супруги сказали, что никогда не находили ничего подобного, приведя в пример некоторые из своих предыдущих находок, в том числе старые пистолеты, гранаты времен Второй мировой войны, полноразмерный мотоцикл, иностранные монеты и драгоценности.
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