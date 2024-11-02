Эксперты призвали протереть окна средством для мытья посуды: для чего это нужно

В этом сезоне можно легко удалить конденсат на подоконниках и снизить риск появления плесени с помощью проверенного метода, одобренного экспертами.

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Эксперты призвали протереть окна средством для мытья посуды - для чего / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Как избавиться от конденсата на окнах

Как средство для мытья посуды помогает избавиться от конденсата

Из-за резкого похолодания, которое ожидается в ближайшие недели, на подоконниках могут появиться капли воды. Хотя конденсат может показаться безобидным, его длительное образование может привести к появлению плесени и грибка, если не принимать меры, сообщает Mirror.

Конденсат свидетельствует о плохой вентиляции и повышенной влажности, что обычно можно решить проветриванием. К счастью, существует простой способ полностью предотвратить появление конденсата.

видео дня

Эксперт по уборке Даниэль посоветовала своим подписчикам в Instagram нанести каплю средства для мытья посуды на ткань из микрофибры и протереть ею края окна, где обычно скапливается конденсат.

"Три дня спустя - и никакого конденсата", - сказала она, демонстрируя невероятные результаты.

Смотрите видео о том, как избавиться от конденсата на окнах:

"Это замечательно, особенно для ванных комнат! Попробуйте".

Даниэль даже оставила часть своего подоконника нетронутой с самодельным "барьером" и заметила, что именно на этом участке образовался конденсат.

Валерия Великая из Fantastic Services соглашается, что этот метод стоит попробовать, однако предостерегает, что многие мастера не советуют использовать жидкость для мытья посуды на окнах, поскольку это может повредить резиновые уплотнители вокруг них.

"Он не создает разводов, поскольку количество мыла небольшое. Еще один совет - смешать воду и несколько капель мыла для посуды в бутылке с распылителем", - рассказала она Ideal Home.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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