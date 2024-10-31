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Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024: точная дата

Юрий Берендий
31 октября 2024, 18:21
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Замена летней резины на зимнюю в 2024 году в Украине является важным процессом, который поможет избежать неприятных ситуаций и даже ДТП на дороге.
Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024: точная дата
Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024 - точная дата / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Когда в Украине нужно переобуваться на зимнюю резину 2024
  • Для чего менять летнюю резину на зимнюю
  • Когда нужно менять на зимнюю резину по закону

В правилах дорожного движения четко не прописано, когда водители должны заменять резину. Это с одной стороны дает водителям такую определенную свободу действий, с другой создает неудобства, ведь не всегда можно вовремя вписаться в сроки. О том, когда нужно заменять летнюю резину на зимнюю, и почему это важно делать рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" руководитель по развитию одного из автосервисов Дмитрий Иванько.

Когда в Украине нужно переобуваться на зимнюю резину - нужно ли менять резину на зимнюю с 1 ноября

По словам автоэксперта, летнюю резину на зимнюю в Украине следует менять тогда, когда суточная температура падает ниже 4 градусов по Цельсию.

"Ну, смотрите, если у нас температура повышается там относительно лет, которые были раньше, то это одно дело. Если мы перешли уже на европейскую зиму, то это также для нас неплохо. Но если температура падает суточная, ниже 4 градусов, то даже современные автомобили на панели приборов сигнализируют, что пора уже менять резину. Вы можете заметить эту снежинку на панели приборов. То есть если температура падает ниже 4 градусов, коэффициент сцепления летней резины падает, и конечно, что автомобиль будет тормозить хуже", - указывает он.

Смотрите видео о том, когда менять летнюю резину на зимнюю 2024:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сныданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Для чего менять летнюю резину на зимнюю

При температуре ниже +7°C летние шины становятся менее эластичными, а зимние шины, наоборот, имеют более мягкую резину, что обеспечивает лучшее сцепление.

Специальный рисунок протектора зимних шин помогает лучше справляться со снегом, льдом и мокрым асфальтом.

Когда нужно менять на зимнюю резину по закону

Отвечая на вопрос о том, можно ли получить штраф за несвоевременную смену шин на зимнюю в автошколе города Сарны отметили, что сезонная замена шин - обязательна.

"Хотя "Правилами дорожного движения" в Украине не регламентировано, когда менять сезонные шины в автомобилях, но многие специалисты утверждают, что зимнюю резину необходимо устанавливать, когда среднесуточная температура примерно равна +7 градусам", - говорится в сообщении автошколы в Instagram.

Однако важно учитывать индивидуальные условия эксплуатации каждой машины и региональные особенности.

1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях: штраф за езду на летней резине зимой установлен на уровне 340 гривен.

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