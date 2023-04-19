Вырос лишний орган: у 9-летнего школьника нашли редчайшее заболевание

Школьнику удалось поставить диагноз после того, как он пожаловался на боли в животе.

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У 9-летнего мальчика обнаружили редкую болезнь / liverpoolecho.co.uk

Девятилетний Альфи Хутон из Ливерпуля начал плохо себя чувствовать в начале декабря 2022 года, ему поставили диагноз "водяная инфекция", но причина оказалась более странной, чем могли предположить его родители.

Мальчик узнал свой диагноз только после прохождения дополнительных обследований, сдачи анализов крови и ультразвукового сканирования, пишет Liverpool Echo.

У Альфи обнаружили дуплексную почку - двойную почку с одной стороны. Было установлено, что мальчик потерял 72% функции одной почки.

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"В долгосрочной перспективе он останется постоянным посетителем Alder Hey (больницы - ред.), по крайней мере, до начала взрослой жизни. На данный момент его почки в норме. Сейчас он может жить нормальной жизнью", - рассказал отец мальчика.

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