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Мужчина оригинально отпраздновал развод после 23-х лет семейной жизни

Сергей Кущ
17 апреля 2023, 16:39 обновлено 17 апреля, 16:39
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Развод - это тяжелое испытание, и праздник был способом помочь ему найти себя.
Мужчина решил отметить развод
Мужчина решил отметить развод / фото: flickr.com (Scooter Simpson)

Британец отметил конец своего брака, разъезжая по городу на автомобиле с надписью "Только что развелись".

Ангус Кеннеди и его жена Софи согласились на "полюбовный" развод после 23 лет брака, но 58-летний мужчина хотел отметить, что он одинок, и поэтому переделал свой автомобиль, пишет Dailystar.

"Я подумал, что преобразить машину будет забавным способом отпраздновать это событие", - признался мужчина.

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Он использовал специальные ручки, чтобы написать на стеклах и кузове Subaru слова "свобода" и "счастье". Он также сделал наклейку "Только что развелся" на багажнике и приклеил на капот искусственные розы и ленты.

"Вся идея заключалась в том, чтобы немного повеселиться - это не антибрачная кампания. Развод - это тяжелое испытание, и праздник был способом помочь мне найти себя", - признался Ангус.

По его словам, его поступо вызвал на улицах города настоящий фуррор - другие водители сигналили при виде странного авто.

Ранее мы рассказывали, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

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