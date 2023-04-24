"Боже мой, он шевелится": подростка признали мертвым, но он начал дышать у мамы на руках

Подросток, которого объявили мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним.
16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание, пишет Mirror.
Его родители сначала подумали, что он шутит, но у парня произошла остановка сердца.
"Он забрался на вершину стены, позвонил в колокол, как нам сказали, а потом его тело обмякло, и было похоже, что он либо разыгрывает всех, либо потерял сознание", - рассказала мама подростка.
Мальчика на веревке спустили вниз и на протяжении двух часов пытались спасти. В итоге его признали мертвым.
Убитым горем родителям дали возможность наедине попрощаться с любимым сыном - ведь три года назад они уже потеряли его брата и сестру Фрэнки.
"Я начала говорить с ним, просто рассказывая, как сильно я его люблю, и сожалея, что мы не знали, как его спасти. Вдруг, когда я начала молиться, мой муж сказал: "Боже мой, он шевелится", - призналась мать мальчика.
Родители были ошеломлены, когда их ребенок начал подавать признаки жизни - медики назвали это "буквальным чудом".
Ранее мы сообщали о том, что странная женщина сперва преследовала мужчину с 2-летним ребенком и просила, чтобы он дал подержать мальчика на руках. После услышанного отказа, она начала требовать, чтобы отец дал ей своего ребенка, а позже и вовсе начала вырывать мальчика из рук и кричать, что у нее украли ребенка.
Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очищения канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Муж поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.
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