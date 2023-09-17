Как вкусно засолить сало - 2 шикарных рецепта от Евгения Клопотенко

Засолка сала - это простой процесс, который позволяет вам создать вкусное лакомство прямо у себя дома.

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Как засолить сало / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Сало - это настоящий деликатес, который можно приготовить самостоятельно, засолив его по собственному рецепту. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как засолить сало, чтобы оно получилось вкусным и ароматным.

Клоптенко советует брать сало с прорезью и толщиной не более 4-5 см, чтобы оно хорошо равномерно просолилось. Это идеальная толщина.

Как засолить сало с приправами и чесноком - рецепт от Евгения Клопотенко

Вам понадобиться:

500 г сала с прорезью

2,5 ст.л. соли

4 зубчика чеснока

5 веточек петрушки

5 лавровых листов

1 ч.л. орегано

В куске сала сделайте надрезы под чеснок. Зубчики чеснока (3-4) очистите, нарежьте слайсами и вложите в надрезы.

Покрошите 5 лавровых листьев, смешайте их с 1 ч.л. орегано. Обваляйте сало сначала в 2,5 столовых ложках соли, затем - в специях. Переложите сало в емкость с крышкой.

Мелко нарежьте петрушку, посыпьте ею сало, закройте крышкой и поставьте в холодильник на 2-3 дня.

Готовое засоленное сало переложите в морозилку на длительное хранение.

Как засолить сало с паприкой - рецепт от Евгения Клопотенко

Вам понадобиться:

500 г сала

200 г соли

150 г паприки

Кусок сала обваляйте в 200 г соли и посыпьте со всех сторон 150 г паприки.

Переложите сало в емкость с крышкой, закройте и поставьте в холодильник на 2-3 дня.

Достаньте сало из холодильника: если оно твердое, то оно готово. Отряхните лишнюю соль и храните в холодильнике или в морозилке.

Смотрите видео о том, как засолить сало:

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