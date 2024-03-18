Цвета красок, которые сделают интерьер 'устаревшим': дизайнер поделился советами

Краска всегда была одним из самых простых и влиятельных дизайнерских трюков. Однако покраска дома может быть непростой задачей, пишет Express.co.uk.
Прежде чем красить стены дома, хозяева должны выбрать из многих цветов, комбинаций и отделки. Хотя нет правильного или неправильного способа украсить дом, также не помешает обратиться за помощью к нескольким экспертам. Поэтому дизайнер интерьеров и основатель Arsight Артем Краповинский определил некоторые из худших цветов краски для интерьера.
Ярко-желтый
Он может быть солнечным и отражать счастье, но первый цвет краски, которого Артем рекомендует домочадцам "держаться подальше" - ярко-желтый.
Он утверждает, что этот цвет может "заставить пространство выглядеть слишком жестким и старомодным", в отличие от современных стилей дизайна, которые подчеркивают тонкость и глубину. Кроме того, ярко-желтый будет отталкивать вероятных покупателей, поскольку он, как правило, отвлекает внимание.
Темно-коричневый
Хотя многие домохозяйства являются сторонниками определенных коричневых оттенков, дизайнер рекомендует "избегать" этого цвета. Дизайнер утверждает, что этот оттенок часто воспринимают как "нюанс, который присутствовал в устаревших, массивных предметах мебели".
"Этот оттенок может сделать помещение меньше и менее уютным, лишая современного просторного стиля", - добавил он.
Бежевый
Так же как и темно-коричневый, Артем утверждает, что домочадцам стоит "избегать устаревшего бежевого". Он сказал: "Бывшие опоры нейтральности, теперь эти цвета являются образцами мягкости, которая делает интерьер вялым без динамики последней моды".
Неоновая зелень
Кроме желтых и коричневых цветов, дизайнер интерьера рекомендует не использовать неоново-зеленые цвета.
Хотя они могут создать удивительную или даже жуткую атмосферу, однако их "довольно трудно привести в гармонию с современными тенденциями дизайна интерьера", которые отдают предпочтение натуралистичным цветам.
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