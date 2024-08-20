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Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить

Сергей Кущ
20 августа 2024, 14:40
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Если вы уже подумываете о том, чтобы выбросить сгоревшую кастрюлю, попробуйте воспользоваться этим способом.
как отмыть пригоревшую кастрюлю
как отмыть пригоревшую кастрюлю / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Устали бороться с пригоревшим жиром и налётом на посуде? Существует простой и доступный рецепт раствора, который справится даже с самыми сложными загрязнениями.

Всего несколько копеечных ингредиентов, и ваши кастрюли и сковородки снова будут сиять, как новые!

В сообщении на Reddit один человек спросил, есть ли "какой-нибудь способ починить" кастрюлю с пригоревшим дном, после того как он признался, что его соседка по комнате случайно испортила одну из кастрюль и хотела ее выбросить.

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Что такое reddit?

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Комментаторы поспешили завалить пост полезными советами. Один из них заключался в том, чтобы вскипятить в кастрюле смесь белого уксуса и воды и оставить ее настаиваться, что, по их словам, "сразу же выведет пятно".

"Белый уксус, немного воды, доведите до кипения, выключите огонь и оставьте до остывания. Буквально сразу отстирывается", - отметил один мужчина.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Другой комментатор подсказал правильные пропорции для смеси: вода и уксус должны составлять 1:1, и их должно быть достаточно, чтобы покрыть дно кастрюли.

"1:1 воды к уксусу, чтобы покрыть дно кастрюли. Доведите до кипения в течение минуты и дайте остыть. После этого загрязнения должны практически полностью отмыться, если они еще не исчезли. Будьте осторожны, испарения очень сильные, старайтесь не вдыхать их и не подходить слишком близко/откройте окно на кухне и включите вентилятор", - объяснил он.

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