Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить

Устали бороться с пригоревшим жиром и налётом на посуде? Существует простой и доступный рецепт раствора, который справится даже с самыми сложными загрязнениями.
Всего несколько копеечных ингредиентов, и ваши кастрюли и сковородки снова будут сиять, как новые!
В сообщении на Reddit один человек спросил, есть ли "какой-нибудь способ починить" кастрюлю с пригоревшим дном, после того как он признался, что его соседка по комнате случайно испортила одну из кастрюль и хотела ее выбросить.
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Комментаторы поспешили завалить пост полезными советами. Один из них заключался в том, чтобы вскипятить в кастрюле смесь белого уксуса и воды и оставить ее настаиваться, что, по их словам, "сразу же выведет пятно".
"Белый уксус, немного воды, доведите до кипения, выключите огонь и оставьте до остывания. Буквально сразу отстирывается", - отметил один мужчина.
Другой комментатор подсказал правильные пропорции для смеси: вода и уксус должны составлять 1:1, и их должно быть достаточно, чтобы покрыть дно кастрюли.
"1:1 воды к уксусу, чтобы покрыть дно кастрюли. Доведите до кипения в течение минуты и дайте остыть. После этого загрязнения должны практически полностью отмыться, если они еще не исчезли. Будьте осторожны, испарения очень сильные, старайтесь не вдыхать их и не подходить слишком близко/откройте окно на кухне и включите вентилятор", - объяснил он.
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