Как отмыть пригоревшую кастрюлю – 4 надежных способа

Как очистить пригоревшую кастрюлю - 4 способа / depositphotos.com/

Одна из самых распространенных проблем хозяек – это очистка пригоревшей пищи с кастрюль. Как это сделать быстро и не повредить кухонный инвентарь, разобрался Главред.

О том, чем можно заменить средство для мытья посуды, читайте в материале: Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне.

Пригоревшая кастрюля – не приговор. Ее можно "реанимировать" с помощью средств, которые есть на каждой кухне.

Как очистить пригоревшую кастрюлю содой

Самый простой способ очистить кастрюлю от остатков пригоревшей пищи, прокипятить ее в растворе соды. Для этого необходимо на дно насыпать соды и залить водой. Дать настояться около часа. Затем прокипятить раствор а течение 10 минут. Промыть емкость под проточной водой привычным способом.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю уксусом

Уксус или лимонная кислота могут отлично справиться с этой проблемой. Чтобы вернуть чистоту любимой кастрюльке, необходимо залить пригоревшее место уксусом и оставить на 2 часа. Затем очистить емкость с помощью шершавой губки.

Важно: уксус идеально подходит для посуды из алюминия. Он не только помогает избавится от пригара, но и удаляет черные пятна.

Как отмыть кастрюлю солью

Гарь с алюминиевой кастрюли или посудины из нержавейки можно отмыть с помощью соли. Заполните емкость водой и добавьте полстакана соли. Подождите 20 минут и смойте остатки пригоревшей пищи водой, протирая губкой.

Важно: соль можно использовать и при очистке эмалированных кастрюль. Однако очищать ее не рекомендуется металлическими щетками, так как после этого на поверхности остаются царапины.

Как очистить пригоревшую кастрюлю с керамическим покрытием

Керамическая кастрюля требует деликатной очистки. Для того, чтобы избавиться от пригара, необходимо замочить кастрюлю в теплой воде с добавлением моющего средства на пару часов. Затем протереть пригоревшие места мягкой губкой.

Можно почистить тефлоновую кастрюлю раствором уксуса и соды. На проблемные места налить уксуса и присыпать содой. Оставить для воздействия на полчаса и смыть водой.

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