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Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне

5 апреля 2022, 12:18

Доступные любой хозяйке средства.

посуда, мытье посуды
Чем мыть посуду, если нет моющего / epositphotos.com/

Войне в Украине внесла серьезные коррективы в жизнь каждого. И не всегда можно найти доступные ранее средства. Чем мыть посуде, если нет моющего, разобрался Главред.

О том, как бороться с грибком в ванной с помощью народных средств, читайте в материале: Как убрать плесень в ванной в домашних условиях – 4 проверенных средства.

Справиться с загрязнениями посуды помогут пять проверенных средств, которые есть на каждой кухне.

Пищевая сода

С помощью соды можно не только эффективно очистить посуду, но и придать ей блеск. К тому же, это натуральный антисептик. Ее можно применять и для очистки столовых приборов.

Лимонная кислота

Кислота пригодится в хозяйстве для удаления накипи с чайника. Для того, чтобы избавиться от налета на стенках прибора, необходимо 2 ч.л кислоты залить водой и прокипятить несколько раз. Затем нужно хорошо промыть чайник.

Хозяйственное мыло

Для того, чтобы помыть посуду необходимо приготовить мыльный раствор. Хозяйственное мыло отлично устраняет микробы и очищает поверхности.

Уксус

Уксус подойдет для очищения пригоревших поверхностей с кастрюль и сковородок. Также уксус, разведенный в воде, смоет остатки жира не хуже моющего средства.

Горчичный порошок

Еще одно средство, которое справится с удалением жира. Перетертые зерна горчицы достаточно просто нанести на посуду, потереть и тщательно смыть водой.

Совет: для лучшей дезинфекции посуды и столовых приборов вместе с вышеназванными средствами можно добавлять несколько капель эфирного масла чайного дерева, эвкалипта или лимона.

Вместо поролоновой губки для мытья посуды можно использовать марлю, она хорошо впитывает грязь. Ее можно стирать хозяйственным мылом.

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