Как убрать плесень в ванной в домашних условиях – 4 проверенных средства

Эффективно убрать плесень и навести порядок в ванной помогут средства, которые есть в каждом доме.
В условиях военного положения моющие и чистящие средства могут быть в дефиците. Поддержать чистоту ванной комнаты и избавить стены и кафель от плесени помогут средства, которые есть в каждом доме.
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Справиться с опасным грибком в ванной комнате помогут четыре средства, которые можно поискать в аптечке или на кухонной полке.
Хлор
Самое эффективное средство для борьбы с налетом бактерий это хлор. Можно использовать хлорсодержащие средства, а можно нанести чистое средство на участки, пораженные плесенью. При этом нужно не забыть проветрить помещение.
Перекись водорода
Это простое аптечное средство для дезинфекции может пригодиться и в борьбе с вредными грибками, которые оккупировали ванную. Чтобы обработка перекисью принесла максимальный эффект, необходимо нанести средство на пораженные участки и подождать 10-20 минут. Затем механическим воздействием удалить налет и нанести перекись снова до полного высыхания.
Уксус
Кислота способна обезвредить болезнетворный грибок в ванной комнате. Для этого подойдет 6 или 9% раствор столового уксуса. Для борьбы с колониями плесени нужно смочить губку уксусом и протереть проблемные зоны. Оставить до полного высыхания, затем смыть водой. Выполнять процедуру необходимо в проветриваемой комнате.
Сода
Незаменимый на кухне продукт может стать отличным антисептиком для ванной. Для обеззараживания поверхностей нужно приготовить раствор 1 ч.л. соды на 1 стакан воды. Губкой нанесите средство на пораженные участки и оставьте до полного высыхания. Можно не смывать.
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