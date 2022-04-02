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Как убрать плесень в ванной в домашних условиях – 4 проверенных средства

2 апреля 2022, 16:11

Эффективно убрать плесень и навести порядок в ванной помогут средства, которые есть в каждом доме.

ванная, уборка в ванной
Как избавиться от плесени в ванной / depositphotos.com/

В условиях военного положения моющие и чистящие средства могут быть в дефиците. Поддержать чистоту ванной комнаты и избавить стены и кафель от плесени помогут средства, которые есть в каждом доме.

Как постирать вещи без порошка, читайте в материале: Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме.

Справиться с опасным грибком в ванной комнате помогут четыре средства, которые можно поискать в аптечке или на кухонной полке.

Хлор

Самое эффективное средство для борьбы с налетом бактерий это хлор. Можно использовать хлорсодержащие средства, а можно нанести чистое средство на участки, пораженные плесенью. При этом нужно не забыть проветрить помещение.

Перекись водорода

Это простое аптечное средство для дезинфекции может пригодиться и в борьбе с вредными грибками, которые оккупировали ванную. Чтобы обработка перекисью принесла максимальный эффект, необходимо нанести средство на пораженные участки и подождать 10-20 минут. Затем механическим воздействием удалить налет и нанести перекись снова до полного высыхания.

Уксус

Кислота способна обезвредить болезнетворный грибок в ванной комнате. Для этого подойдет 6 или 9% раствор столового уксуса. Для борьбы с колониями плесени нужно смочить губку уксусом и протереть проблемные зоны. Оставить до полного высыхания, затем смыть водой. Выполнять процедуру необходимо в проветриваемой комнате.

Сода

Незаменимый на кухне продукт может стать отличным антисептиком для ванной. Для обеззараживания поверхностей нужно приготовить раствор 1 ч.л. соды на 1 стакан воды. Губкой нанесите средство на пораженные участки и оставьте до полного высыхания. Можно не смывать.

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