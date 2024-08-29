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Обладательница самого широкого языка в мире: как выглядит женщина-рекордсменка

Даяна Швец
29 августа 2024, 17:39
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Американку Бриттани Лакайо можно без сомнений назвать рекордсменкой.
Рекордсменка язика
Женщина имеет самый широкий язык в мире / Коллаж: Главред, Guinness World Records video on X

Американка Бриттани Лакайо из штата Техас стала обладательницей самого широкого языка в мире среди женщин. В самом широком месте ее язык достигает 7,90 сантиметра. Об этом рассказывается в материале The Guardian.

Если измерять длину от кончика до середины сомкнутой верхней губы, то ее язык на 2,5 сантиметра шире длины.

Что интересно, ранее рекордсменкой в течении примерно десяти лет считали Эмили Шленкер, с языком шириной 7,33 сантиметра. А отец Шленкер, Байрон, когда-то имел самое широкое пятно на языке среди мужчин.

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Что известно о Книге рекордов Гиннеса

"Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

Именно когда лучшая подруга Британни прислала ей видео Эмили Шленкер, это вдохновило ее измерить собственный язык.

Как рассказывает Бриттани, она всегда знала, что ее язык исключительный с детства, потому что семья дразнила по этому поводу всю жизнь.

Он шире, чем длиннее, что вызывает нереальную реакцию, когда люди впервые его видят, рассказала Лакайо организации, которая известна тем, что поддерживает базу данных из примерно 40 000 мировых рекордов.

Британни работает адвокатом и ее знакомые рассказывают, что когда-то женщина так сильно комплексовала по поводу своего языка, что никогда не показывала его своим коллегам. А теперь считает этот факт очень даже забавным.

Рекорд самого широкого языка среди мужчин составляет 8,88 сантиметра и принадлежит Брайану Томпсону (США).

Кстати, новым самым старым человеком в мире официально стала 116-летняя женщина по имени Томико Итоока из Японии. Она даже поднимается на вершины гор без палки - что известно о новом самом старом человеке в мире, читайте в материале Главреда.

Недавно парень установил рекорд и не спал 12 дней. Он побил мировой рекорд Гиннеса, не спав более 264 часов - о том, какой ценой он это сделал рассказала профессиональный врач.

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