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Поднимается на вершины гор без палки: что известно о новом самом старом человеке в мире

Юрий Берендий
20 августа 2024, 20:29
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После смерти Марии Браньяс Морера, произошедшей сегодня, новым самым старым человеком в мире официально стала 116-летняя женщина по имени Томико Итоока из Японии.
Поднимается на вершины гор без палки: что известно о новом самом старом человеке в мире
Самый старый человек в мире - что известно о японке Томико Итоока / Коллаж Главред, фото: LongeviQuest/Youtube

После печальной смерти 117-летней Марии Браньяс Морера сегодня, 20 августа, 116-летняя Томико Итоока из Японии теперь официально является самым старым живым человеком в мире. Самый старый человек в мире поднялся на гору, когда ему было 100 лет, даже не используя палку, сообщает DailyStar.

Томико родилась в 1908 году в городе Осака, второй из трех детей.

После окончания начальной школы она пошла в школу для девочек (ныне Osaka Jogakuin Junior and Senior High School) и входила в волейбольный клуб.

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"В возрасте 20 лет она вышла замуж и воспитала четверых детей - двух дочерей и двух сыновей. Во время Второй мировой войны Томико руководила японским представительством текстильной фабрики своего мужа, совмещая работу там с самостоятельным воспитанием детей. Когда ее муж умер в 1979 году, Томико жила одна в его родном городе в префектуре Нара", - отмечают журналисты.

В тот период она часто любила восхождение на гору Нидзё, которая расположена между префектурами Нара и Осака. Она также дважды поднялась на гору Онтаке (высота 3000 м), которая расположена между префектурами Нагано и Гифу. Гид был удивлен, когда она поднялась на гору, потому что на ней были обычные кроссовки вместо туристической обуви.

Когда ей было за 80, Итоока также дважды участвовала в паломничестве 33 Каннон в Осаке (33 паломничества к храму). Когда ей было 100 лет, она без трости поднялась по длинной каменной лестнице храма Ашии и поклонилась без трости. Она много раз посещала храм Якусидзи в префектуре Нара, и ей нравилось писать сутры.

Ее стойкость хорошо задокументирована. В конце прошлого года Томико пережила серьезную угрозу для здоровья после того, как тяжелый приступ гриппа заставил столетнюю женщину бороться за свою жизнь.

The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Напомним, как ранее сообщал Главред, британец Джон Тиннисвуд, которому исполнилось 111 лет, был признан самым старым мужчиной в мире. Сейчас он проживает в доме престарелых в Саутпорте, графство Мерсисайд, и приписывает свое долголетие довольно необычным привычкам, таким как объедание рыбой и чипсами по пятницам. Ветеран Второй мировой войны считает, что секрет долгой жизни заключается в умеренности во всем.

В 2023 году умерла самая старая собака в мире, по имени Бобби, которой было 31 год. Это произошло вскоре после грандиозной вечеринки по случаю его дня рождения, устроенной хозяевами. Португальский мастиф, который всю свою жизнь провёл на семейной ферме, установил новый мировой рекорд долголетия среди собак.

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