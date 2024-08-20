Поднимается на вершины гор без палки: что известно о новом самом старом человеке в мире

После смерти Марии Браньяс Морера, произошедшей сегодня, новым самым старым человеком в мире официально стала 116-летняя женщина по имени Томико Итоока из Японии.

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Самый старый человек в мире - что известно о японке Томико Итоока / Коллаж Главред, фото: LongeviQuest/Youtube

После печальной смерти 117-летней Марии Браньяс Морера сегодня, 20 августа, 116-летняя Томико Итоока из Японии теперь официально является самым старым живым человеком в мире. Самый старый человек в мире поднялся на гору, когда ему было 100 лет, даже не используя палку, сообщает DailyStar.

Томико родилась в 1908 году в городе Осака, второй из трех детей.

После окончания начальной школы она пошла в школу для девочек (ныне Osaka Jogakuin Junior and Senior High School) и входила в волейбольный клуб.

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"В возрасте 20 лет она вышла замуж и воспитала четверых детей - двух дочерей и двух сыновей. Во время Второй мировой войны Томико руководила японским представительством текстильной фабрики своего мужа, совмещая работу там с самостоятельным воспитанием детей. Когда ее муж умер в 1979 году, Томико жила одна в его родном городе в префектуре Нара", - отмечают журналисты.

В тот период она часто любила восхождение на гору Нидзё, которая расположена между префектурами Нара и Осака. Она также дважды поднялась на гору Онтаке (высота 3000 м), которая расположена между префектурами Нагано и Гифу. Гид был удивлен, когда она поднялась на гору, потому что на ней были обычные кроссовки вместо туристической обуви.

Когда ей было за 80, Итоока также дважды участвовала в паломничестве 33 Каннон в Осаке (33 паломничества к храму). Когда ей было 100 лет, она без трости поднялась по длинной каменной лестнице храма Ашии и поклонилась без трости. Она много раз посещала храм Якусидзи в префектуре Нара, и ей нравилось писать сутры.

Ее стойкость хорошо задокументирована. В конце прошлого года Томико пережила серьезную угрозу для здоровья после того, как тяжелый приступ гриппа заставил столетнюю женщину бороться за свою жизнь.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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