Жил в любящей семье и ел обычную пищу: умер самый старый пес в мире Бобби

Владельцы собаки говорят, что секрет долголетия собаки - спокойная среда для жизни.

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Умер самый старый пес в мире / коллаж Главред, фото Daily Star

Умерла самая старая собака в мире Бобби. Ему был 31 год, это произошло вскоре после того, как хозяева устроили грандиозную вечеринку по случаю дня рождения своего любимца.

Португальский мастиф, который никогда не покидал семейную ферму побил давний мировой рекорд, пишет Daily Star. Предыдущий рекордсмен, Блуи, прожил 29 лет и пять месяцев и умер в 1939 году.

Известно, что Бобби всю жизнь питался человеческой пищей, а на вечеринке для него приготовили рыбу и мясо.

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Когда Бобби исполнился 31 год, Леонель, владелец животного, который нашел собаку, когда ему было восемь лет, сказал: "Бобби был воином все эти годы, только он знает, как ему удавалось держаться".

Долгожитель Бобби / Фото: Daily Star

Объясняя, как Бобби прожил такую долгую жизнь, Леонель объяснил это "спокойной, мирной средой, в которой он жил, его диетой, состоящей из человеческой пищи, и свободой".

Бобби был зарегистрирован в ветеринарной медицинской службе муниципалитета Лейрии в 1992 году, что подтверждает дату его рождения. SIAC, база данных домашних животных с разрешением португальского правительства, также подтвердила дату рождения.

Напомним, ранее Главред рассказывал о веселых и интересныъ признаках того, что собака вас обожает.

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