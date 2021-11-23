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Самый старый человек на планете умер на Филиппинах – ему было 124 года

23 ноября 2021, 18:12
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Франциска Сусано была последней женщиной в мире, родившейся еще в XIX веке.

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Франциска Сусано умерла в возрасте 124 лет / City Government of Kabankalan

На Филиппинах умер самый старый человек на планете – местная жительница Франциска Сусано. Ей было 124 года.

Родилась женщина в конце позапрошлого века – 11 сентября 1897 года, а ушла из жизни 22 ноября 2021 года, сообщили власти ее родного филиппинского города Кабанкалан. Долгожительницы не стало вечером в понедельник.

Родственники женщины называли ее ласково Лола Иска.

Местные власти подтверждают возраст долгожительницы. Однако представители Книги рекордов Гиннеса по состоянию на сентябрь этого года лишь занимались изучением документов, которые нужны для официального объявления Сусано самым старым человеком в мире, и не успели принять решение до смерти филиппинки.

Сотрудник городской службы общественной информации Джейк Карлайн Гонсалес сообщил, что причину смерти женщины еще не определили, пишет CNN Philippines. Медики исследуют, был ли у Сусано коронавирус, однако симптомов болезни у женщины не было.

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Филиппинская долгожительница Франциска Сусано родилась в XIX веке / City Government of Kabankalan

Как пишет издание The Sun секрет долголетия женщины может заключаться в специальной диете – она употребляла много овощей и немного мяса, но не свинины. Также долгожительница не употребляла алкоголь.

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Долгожительница Франциска Сусано / City Government of Kabankalan

Напомним, недавно долгожительница из Одессы София Цуркан накануне своего 104 дня рождения получила загранпаспорт. Женщина передвигается на коляске, однако планирует посетить Польшу и увидеть, как живут ее правнуки. Она стала первой не только в Одессе, но и во всей Украине, кто получил загранпаспорт после 100 лет.

Также 7 сентября этого года столетие отметила украинская долгожительница Неонила Бруй из Чернигова. Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну. Она уверяет, что за всю жизнь не попробовала ни одну из вредных привычек, зато ела много яблок.

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Филиппины Книга рекордов Гиннесса
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