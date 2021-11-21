За границу в 104 года: одесситка в рекордном возрасте получила загранпаспорт

Женщина планирует поехать в Польшу / Скриншот

Долгожительница из Одессы накануне своего 104 дня рождения получила загранпаспорт. Таким образом женщина планирует посетить Польщу и увидеть, как живут ее правнуки.

Как говорится в сюжете ТСН, паспорт работники миграционной службы принесли ей прямо домой.

"Родилась я в Одессе в семнадцатом, в революцию. Я по национальности – полька, училась я в польской школе", - рассказывает она о себе.

Также известно, что ее дочери – восьмидесяти двух и семидесяти пяти лет – живут в Варшаве вместе с двумя внучками и пятью правнуками.

"Во-первых, она правнуков не видела никогда и главное - там мы ей предоставим полноценную медицинскую помощь. Здесь у нас такой возможности нет. Мы даже не можем ее спустить с 4 этажа", - рассказали дочери.

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Полтора года назад упала и повредила бедро. Сейчас она передвигается на коляске. Но на здоровье не жалуется.

"Ей 104 года. Она таблицу умножения знает, она хорошо пишет. Она так долго живет, потому что никогда ни на кого не рассчитывала. Она никогда не лежала днем. Она целый день себе искала какую-нибудь работу. Она никогда не принимала никаких лекарств", – рассказывает дочь женщины.

104-летняя София Цуркан стала первой не только в Одессе, но и во всей Украине, кто получил загранпаспорт после 100 лет.

Напомним, ранее ученые провели масштабное исследование и изучили образ жизни людей, которым старше 60 лет.

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